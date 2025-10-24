Talls de trànsit aquest diumenge a Manresa pel recorregut de la 20a edició de la Cursa Urbana

La vintena edició de la Cursa Urbana de Manresa se celebrarà aquest diumenge, 26 d'octubre, i comportarà talls de trànsit i modificacions en el servei de bus entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Els talls s'aniran aixecant progressivament a mesura que avanci el recorregut dels atletes.
Afectacions de trànsit durant la cursa
Entre les 8 del matí i les 12 del migdia, el trànsit de vehicles quedarà restringit als carrers per on passa la cursa. Els talls es faran de manera dinàmica, a mesura que els participants completin el recorregut. Els principals vials afectats seran el passeig Pere III, entre la Muralla de Sant Domènec i la plaça Bonavista, i el carrer Guimerà, entre el passeig i el carrer Sant Joan Baptista de La Salle.
També hi haurà afectacions a la carretera de Vic, entre la plaça Prat de la Riba i la Muralla del Carme, en sentit centre ciutat -el trànsit en sentit sortida es mantindrà obert-, i a la mateixa plaça Prat de la Riba, on els vehicles en direcció al centre seran desviats per l'avinguda dels Països Catalans.
El recorregut inclourà, a més, el carrer Sallent, entre Castelladral i la plaça Prat de la Riba; la Muralla del Carme, entre carretera de Vic i passeig Pere III; la Muralla de Sant Domènec, entre passeig Pere III i plaça Valldaura, i la Muralla de Sant Francesc, fins al passeig del Riu. També es veuran afectats el passeig del Riu, entre la plaça del Mil·lenari i la Muralla de Sant Francesc, i la carretera de Sant Joan, fins al Camí de Rajadell (Pont Nou).
Finalment, també es produiran restriccions a la carretera de Cardona, entre el carrer Miquel Martí i Pol i la Muralla de Sant Domènec.
Canvis al servei de bus urbà
Durant les hores en què el trànsit estigui tallat, el servei de Bus Manresa quedarà parcialment aturat. Les línies LF Festius (L6-L7) i L8 Perimetral - Estacions no circularan entre les 8 i les 12 del matí.
Els horaris afectats es poden consultar a l'aplicació Bus Manresa, al web de Bus Manresa o trucant al 93 875 71 50.