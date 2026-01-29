Manresa fixa les tarifes del nou servei municipal de bicicletes elèctriques Baik

L'Ajuntament de Manresa ha establert formalment les tarifes del nou servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció Baik, que entrarà en funcionament amb una promoció especial de llançament fins al 30 d'abril. El sistema, gestionat per l'empresa Cooltra, comptarà amb una flota de 200 bicicletes i vol incentivar l'ús quotidià de la mobilitat sostenible, així com facilitar l'accés puntual al servei per a visitants i usuaris ocasionals.
Un servei amb dues modalitats d'ús
El nou servei Baik es desplegarà amb dues modalitats diferenciades. D'una banda, el lloguer de llarga durada, pensat per a persones que viuen, treballen o estudien a Manresa i que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport habitual. Aquesta modalitat disposarà de 160 bicicletes. De l'altra, el lloguer de curta durada, amb 40 unitats, estarà orientat a usos puntuals, especialment vinculats al turisme urbà i a les estades temporals a la ciutat.
Ambdues modalitats funcionaran amb un sistema de subscripció i inclouran serveis associats com el manteniment integral de les bicicletes i una assegurança bàsica.
Tarifes de llarga durada amb descomptes de llançament
Pel que fa al lloguer de llarga durada, s'han definit subscripcions mensuals, trimestrals i anuals. El preu ordinari de la subscripció mensual serà de 40 euros, però durant la fase promocional es reduirà a 30 euros. La subscripció trimestral tindrà un cost habitual de 90 euros (30 euros al mes), que durant la promoció baixarà fins als 75 euros (25 euros mensuals). En el cas de la subscripció anual, el preu serà de 300 euros l'any, que es reduiran a 260 euros si es contracta abans del 30 d'abril.
Aquestes tarifes volen afavorir l'ús regular de la bicicleta elèctrica com a alternativa real al vehicle privat en els desplaçaments diaris.
Lloguer de curta durada per a usos puntuals
La modalitat de curta durada permetrà llogar una bicicleta per un dia, dos dies consecutius o una setmana. El preu habitual per un dia serà de 25 euros, que durant la promoció de llançament es rebaixarà a 15 euros. El lloguer de dos dies tindrà un cost ordinari de 40 euros, reduït a 30 euros en període promocional, mentre que el preu setmanal passarà de 100 euros a 60 euros fins al 30 d'abril.
En totes les subscripcions, els usuaris hauran de dipositar una fiança de 50 euros.
Bonificacions i serveis inclosos
El servei Baik preveu bonificacions permanents per a col·lectius concrets: menors de 18 anys, estudiants, persones majors de 60 anys amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional i persones amb una discapacitat igual o superior al 66% amb ingressos inferiors a l'SMI.
Amb la subscripció, els usuaris rebran la bicicleta i una armilla reflectant. A més, es podran llogar complements com cadires infantils, remolcs, suports per al mòbil o alforges, i adquirir cascs i kits de reparació. El servei inclou el manteniment integral, amb reparacions en un termini màxim de 48 hores, i una assegurança bàsica, amb l'opció d'ampliar-ne les cobertures.
Alta demanda abans de l'estrena
Abans de l'obertura oficial, el servei ja ha despertat un fort interès ciutadà. Més de 200 persones s'han inscrit a la campanya prèvia i tindran prioritat per formalitzar la subscripció. El sistema s'obrirà al públic general el 6 de febrer, coincidint amb l'obertura de la botiga de la plaça Bages, dia en què també es lliuraran les primeres 50 bicicletes. Al llarg del mes de febrer s'anirà completant la flota fins a arribar a les 200 unitats, mentre que el servei de curta durada s'activarà a partir del 2 de març.