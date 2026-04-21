Manresa inaugura una exposició sobre la fauna del Cardener a l'Espai 7 del Casino

L'Ajuntament de Manresa inaugurarà el pròxim divendres l'exposició fotogràfica La fauna del Cardener, una mostra que recull imatges de les espècies que habiten el riu al seu pas per la ciutat. La iniciativa posa en relleu la millora ambiental del Cardener en els darrers anys i es podrà visitar fins al 10 de maig.
Una mirada fotogràfica a la vida del riu
L'exposició s'instal·larà a l'Espai 7 del Casino i s'inaugurarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada a càrrec del fotògraf Jaume Morera Barreda, autor de les imatges, i del biòleg Marc Illa Llobet, que explicarà detalls i curiositats de les espècies retratades.
La mostra amplia el contingut del calendari municipal del 2026, que ja incorporava algunes d'aquestes fotografies, i ofereix una visió més completa de la fauna que habita el tram urbà del Cardener.
Les imatges capturen escenes quotidianes dels animals en el seu hàbitat, com moments d'alimentació, descans o nidificació, en espais accessibles per a la ciutadania.
Espècies emblemàtiques i informació divulgativa
Entre les espècies fotografiades hi ha la llúdriga, el bernat pescaire, el blauet, el martinet blanc o la tortuga de rierol, així com diversos insectes com libèl·lules i espiadimonis.
L'exposició es complementa amb plafons informatius que permetran aprofundir en el coneixement de cada espècie i entendre millor el seu paper dins l'ecosistema fluvial.
El resultat d'un procés de recuperació ambiental
La presència d'aquesta biodiversitat és fruit de les actuacions de recuperació del riu impulsades en els darrers anys. El projecte ha inclòs la restauració de la vegetació de ribera, la retirada d'espècies invasores i la plantació d'espècies autòctones.
També s'han aplicat nous criteris de jardineria per afavorir la biodiversitat, com la creació de zones sense segar, i s'han instal·lat caixes niu per a la fauna. Altres accions han estat la modificació de camins per allunyar-los de l'aigua i el seguiment especialitzat de la fauna per analitzar-ne l'evolució.
Paral·lelament, s'ha treballat en la millora de l'accessibilitat i en activitats de divulgació, amb tallers adreçats a escoles i ciutadania.
Horaris i activitats complementàries
L'exposició es podrà visitar fins al 10 de maig, de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Els centres educatius i grups podran concertar visites fora d'aquest horari amb reserva prèvia.
El 29 d'abril està prevista una activitat específica per a persones amb discapacitat visual, que inclourà una visita a l'exposició i una sortida al riu, amb acompanyament del personal del Centre Cultural el Casino.
Per participar en les visites guiades o reservar activitats, cal contactar amb el Centre Cultural el Casino per correu electrònic o telèfon (93 872 01 71).