Menys conscienciació i més insults: la nova recepta veïnal contra la brutícia a Manresa

A la cruïlla dels carrers Sant Maurici i Sant Magí, al barri de la Sagrada Família de Manresa, un cartell artesanal s'ha convertit en protagonista de l'estiu. "Això no és un abocador. La merda per tu, putos guarros incívics", es pot llegir en el missatge, tan contundent com poc diplomàtic, que un veí ha pintat en una placa i ha penjat a la paret després de cansar-se de trobar-hi bosses d'escombraries abandonades.
La iniciativa, lluny de qualsevol protocol institucional, sembla haver funcionat. El racó, habitualment convertit en un petit abocador improvisat, presenta aquests dies una imatge molt més neta, demostrant que, de vegades, una reprimenda ben visible pot tenir més efecte que un llarg discurs sobre civisme.
Sense que serveixi de precedent, potser el consistori podria prendre'n nota. Vistes algunes illes de contenidors de la ciutat que acumulen deixalles gairebé de manera crònica, més d'un manresà ja deu pensar que algun cartell amb una mica menys de correcció política i una mica més de sinceritat potser tampoc no hi desentonaria.