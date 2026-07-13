Manresa reforça la prevenció contra el mosquit tigre amb controls i accions informatives

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la campanya anual de prevenció del mosquit tigre amb diverses actuacions per reduir els punts de cria i minimitzar els riscos per a la salut pública. Entre les mesures hi ha el control de les fonts, inspeccions en barris de la ciutat, el repartiment de material informatiu i accions específiques al cementiri municipal.
Controls en espais públics i informació als barris
La regidoria de Salut ha iniciat una nova campanya de prevenció coincidint amb els mesos de més activitat del mosquit tigre. L'objectiu és eliminar els punts de cria de l'insecte i reduir la seva proliferació, especialment en aquells espais on hi ha més risc d'acumulació d'aigua.
Entre les actuacions previstes hi ha el seguiment de les fonts de la ciutat per detectar possibles focus de reproducció i inspeccions en diversos barris perifèrics, on dos agents cívics distribueixen tríptics informatius i ofereixen recomanacions als veïns sobre com evitar la presència del mosquit.
Al cementiri municipal també s'han col·locat, un any més, cartells informatius per demanar als usuaris que, fins a finals d'octubre, no dipositin flors amb aigua a l'exterior dels nínxols, ja que aquests recipients poden convertir-se en punts de cria.
La col·laboració ciutadana, clau per evitar la proliferació
L'Ajuntament recorda que només una cinquena part dels possibles focus de cria es troben en espais públics, mentre que la majoria són en propietats privades. Per aquest motiu, insisteix en la importància de la implicació de la ciutadania.
Entre les principals recomanacions hi ha buidar regularment qualsevol recipient que pugui acumular aigua, com plats de testos, joguines o piscines inflables, protegir safareigs i basses amb tela mosquitera i eliminar l'aigua estancada sempre que s'hi detectin larves.
També s'aconsella instal·lar mosquiteres a les finestres i portar roba de màniga llarga per reduir el risc de picades. En cas de picada, es recomana rentar i desinfectar la zona afectada i consultar un professional sanitari si les molèsties persisteixen.
Un insecte amb capacitat de transmetre malalties
El mosquit tigre, fàcilment identificable per les ratlles blanques al cos i les potes, és originari del sud-est asiàtic i es va detectar per primera vegada a Catalunya l'any 2004. A més de provocar nombroses picades, pot actuar com a transmissor de malalties com el dengue, el chikungunya o el virus del Zika, fet que reforça la necessitat de prevenir-ne la proliferació.