La vídua de Juan Manuel Zornoza titlla d'«homenatge de compromís» la placa a la memòria del seu marit

La vídua de Juan Manuel Zornoza, històric expresident i cofundador de l'Associació de Veïns de la Balconada, ha expressat públicament el seu profund malestar pel format de l'homenatge que es va retre al seu marit el passat 4 de juliol. En una carta adreçada a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, Isabel Beleña qualifica l'acte d'"injust, de banalització i degradació que embruta la memòria" de Zornoza. La vídua lamenta no haver estat informada ni convidada a l'esdeveniment i denuncia que la placa commemorativa s'ha col·locat en un indret "marginal, brut i degradat" del barri.
Una placa en un espai marcat pel "botellot"
La polèmica neix de la descoberta d'una placa en una cornisa d'una vorera a la plaça Quatre Barres. Segons exposa Beleña en l'escrit, la ubicació triada rebaixa el llegat del seu marit, ja que es tracta d'una zona "mal cuidada i utilitzada els capvespres i caps de setmana per als botellots". Davant d'aquesta situació, la vídua es mostra contundent: "Per a fer això, més valia no fer res".
A més de la ubicació, la queixa formal posa l'accent en les formes de l'organització -impulsada per l'Associació de Veïns de la Balconada amb la col·laboració de l'Ajuntament-. Beleña assegura que s'ha trigat gairebé quinze anys des que el seu marit va deixar el càrrec i prop de sis des de la seva mort per fer un acte que titlla de "ridícul, descafeïnat i desvirtuat", i del qual s'ha assabentat a posteriori a través del cartell anunciador.
"M'avergonyeix que algú pugui pensar que jo coneixia, estava al corrent o estava d'acord amb aquesta mena d'homenatge", assevera en el text enviat a alcaldia.
El llegat de 23 anys de lluita veïnal
Per contraposar el que considera una "burla" a la seva memòria, la vídua detalla l'extens i "abnegat" llegat de Juan Manuel Zornoza al capdavant de l'entitat durant almenys 23 anys. Zornoza va liderar la junta en els moments més complexos del barri, especialment durant la primera fase de la Balconada Vella, uns habitatges de promoció pública construïts amb greus deficiències estructurals que tenien perill real d'esfondrament, amb esquerdes a les parets mestres on "encabien l'amplada d'una mà".
Sota la seva presidència, l'associació va batallar davant d'Adigsa i l'Administració per solucionar l'aïllament tèrmic dels pisos (que patien temperatures sota zero a l'hivern), aconseguir la pavimentació i l'enllumenat públic dels carrers, i impulsar la pràctica totalitat dels equipaments actuals del barri. Entre aquests destaquen la pista esportiva Joan Ortiz, els locals del Gugu Esplai, la llar d'avis, la biblioteca infantil o la Casa de la Natura amb els seus horts urbans.
Petició de retirada immediata
A la missiva, Isabel Beleña recorda a l'alcalde que a la ciutat s'han concedit espais i reconeixements de molta més dignitat a persones "amb mèrits de molta menor rellevança". Com a conclusió, i si el consistori no té la intenció d'atorgar un reconeixement a l'alçada del que va representar Zornoza, la seva junta i els voluntaris, Beleña demana formalment de manera expressa que "com a mínim retirin la placa del lloc on l'han posada i que deixin l'espai com estava".