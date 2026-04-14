Més de 350 persones participen als tallers Àvies del segle XXI al Bages

El Consell Comarcal del Bages ha tancat el cicle de tallers Àvies del segle XXI amb la participació de més de 350 persones en diverses sessions celebrades arreu de la comarca entre gener i abril d'aquest any.
Teatre fòrum per reflexionar sobre les cures
La iniciativa, impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha utilitzat el format de teatre fòrum per generar debat sobre les relacions intergeneracionals i el repartiment de les cures en els nous models familiars.
Les sessions han anat a càrrec de l'entitat ImpactaT, que ha aplicat una metodologia participativa basada en el teatre social, el role-playing i la dinamització de grups per fomentar la reflexió col·lectiva.
Recull territorial i participació diversa
El programa s'ha desenvolupat entre finals de gener i principis d'abril amb sessions a Cardona, Súria, Sant Joan de Vilatorrada i Castellbell i el Vilar, municipi on es va cloure el cicle.
Els tallers han comptat amb participants de diferents edats, fet que ha enriquit el debat i ha permès compartir experiències diverses entorn del paper de les persones grans en la societat actual.
Valoració positiva del programa
La consellera comarcal Lluïsa Tulleuda ha valorat positivament la iniciativa i ha destacat que "ha estat una eina molt útil per compartir experiències, qüestionar rols i avançar cap a una major corresponsabilitat". Segons ha assenyalat, aquest tipus d'activitats contribueixen a reforçar el benestar emocional i la cohesió comunitària als municipis del Bages.