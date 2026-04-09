L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pel Dia Mundial del Parkinson

L'Ajuntament de Manresa s'adhereix al Dia Mundial del Parkinson amb la il·luminació de color blau de la façana de l'edifici consistorial aquest dissabte, 11 d'abril, entre 2/4 de 9 del vespre i 2/4 d'11 de la nit. L'acció vol contribuir a sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta malaltia neurodegenerativa i expressar el suport a les persones afectades i al seu entorn.
Un gest de suport i sensibilització
La iniciativa s'ha impulsat a petició de la Delegació Catalunya Central de l'Associació Catalana per al Parkinson i simbolitza el compromís del consistori amb la millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades amb aquesta patologia. Amb aquest gest, Manresa se suma a la campanya global que es duu a terme arreu del món amb motiu d'aquesta jornada.
El Dia Mundial del Parkinson es commemora cada 11 d'abril des de l'any 1997, impulsat per l'Associació Europea de la Malaltia de Parkinson -actual Parkinson's Europe- conjuntament amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La data coincideix amb l'aniversari de James Parkinson, el metge britànic que va descriure la malaltia per primera vegada.
Una malaltia amb impacte creixent
El Parkinson és un trastorn del sistema nerviós central que es manifesta principalment amb símptomes com el tremolor en repòs, la rigidesa muscular, la lentitud de moviments i la inestabilitat postural. Amb el pas del temps, aquests símptomes poden dificultar activitats quotidianes com caminar, parlar o realitzar tasques bàsiques.
Tot i que actualment no existeix una cura definitiva, els tractaments farmacològics i les teràpies complementàries -com la fisioteràpia, la teràpia ocupacional o la logopèdia- poden ajudar a controlar els símptomes i millorar la qualitat de vida dels pacients.