Monistrol de Montserrat celebra una 31a Fira de la Coca i el Mató amb carrers plens i gust de tradició

Monistrol de Montserrat ha viscut aquest cap de setmana una de les seves cites més emblemàtiques: la 31a edició de la Fira de la Coca i el Mató. Els carrers del nucli històric s'han omplert de visitants arribats d'arreu del país, en una festa que ha tornat a combinar gastronomia, tradició i ambient popular.
Un cap de setmana amb gust i tradició
La fira ha tornat a convertir Monistrol en un punt de trobada per als amants dels productes de proximitat. Durant tot el cap de setmana, les parades gastronòmiques i d'artesania han ofert una gran varietat de propostes, amb la coca i el mató com a protagonistes absoluts. Els visitants han pogut tastar, comprar i descobrir elaboracions locals que han posat en valor la riquesa del territori montserratí.
Activitats per a tots els públics
L'activitat no s'ha aturat en cap moment. Tallers infantils, demostracions de cuina, espais de tast i actuacions musicals han omplert els carrers d'animació. El vermut electrònic, el showcooking de la pastisseria El Cigne de Manresa i el tast de vins conduït per l'enòleg Xavier Bassa han estat algunes de les propostes més destacades.
Grups locals com l'Esbart Monistrol Dansaire, la colla de diables Els Trontats i els gegants de Viserta han tornat a donar color, música i identitat a la fira. Les actuacions de bandes com Sabor Sabor, De Estrapel·lor i Bandarres han posat el punt més festiu als vespres del cap de setmana.
Una tradició que manté viu l'esperit del poble
Amb més de tres dècades d'història, la Fira de la Coca i el Mató ha tornat a demostrar la seva capacitat d'atraure públic i d'enfortir el teixit social i cultural de Monistrol. L'èxit de participació i la implicació de les entitats locals han consolidat, un any més, una festa que continua essent un orgull per al municipi i un referent gastronòmic a la comarca.