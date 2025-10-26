Cardona celebra la Fira de la Llenega amb bona afluència i protagonisme boletaire

Cardona ha viscut aquest diumenge una nova edició de la Fira de la Llenega i el Bosc de Tardor, que ha tornat a omplir els carrers d'activitats, productes de proximitat i bon ambient. Els rovellons, cama-grocs i rossinyols han estat els grans protagonistes d'una jornada que ha combinat tradició, gastronomia i esperit familiar.
Una fira marcada per l'esperit boletaire
La 32a edició de la Fira de la Llenega i el Bosc de Tardor ha tornat a omplir de vida els carrers de Cardona. Tot i que, fins ara, la temporada no ha estat escepcionalment generosa en llenegues, sí que s'hi han pogut veure rovellons, cama-grocs, rossinyols, trompetes de la mort i algun cep, en una mostra micològica molt concorreguda. La jornada ha tingut una bona resposta de visitants, que han omplert la plaça del Mercat i el passeig de la Fira des de primera hora del matí.
L'exposició micològica de l'Agrupació Micològica Berguedana, dinamitzada per un biòleg, ha tornat a ser un dels punts més visitats, mentre que les parades de bolets i productes del bosc han ofert un ampli ventall de sabors de tardor.
Música, activitats i bon ambient familiar
La fira ha mantingut el seu caràcter familiar i participatiu, amb una oferta variada d'activitats. Els més petits han pogut muntar cases per a ocells al taller de l'Aula Rural Cal Tuta i gaudir de l'espectacle El Patufet i el Bosc de Tardor, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Musicant. També s'ha fet una visita guiada a la Casa Combelles, que ha permès descobrir una part del patrimoni cardoní.
A la Fira de Dalt, el cuiner Genís Noguera ha elaborat una degustació popular d'arròs amb bolets, maridada amb vins del celler Els Tractets de Súria i amenitzada amb música en directe.
Gastronomia i producte local, grans protagonistes
El vessant gastronòmic ha tornat a ser un dels pilars de la fira. L'Associació Cultural 18 de Setembre ha organitzat una xerrada-degustació de ratafia, que ha despertat molt d'interès entre el públic. Paral·lelament, el xef manresà Jordi Llobet ha tornat a participar amb un showcooking a la Sala Polivalent del Centre Cívic.
La fira també ha tingut continuïtat als restaurants i establiments locals, que durant tot el cap de setmana han ofert menús especials amb bolets i productes de tardor, consolidant Cardona com un referent de la cultura gastronòmica i boletaire del territori.
Tradició i futur
Amb aquesta edició, la Fira de la Llenega i el Bosc de Tardor ha reafirmat el seu paper com una de les cites més estimades del calendari de tardor al Bages. L'organització ha valorat molt positivament la resposta del públic i la diversitat de propostes que, un any més, han permès combinar natura, gastronomia i cultura popular en una jornada festiva plena d'aromes i colors de bosc.