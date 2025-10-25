Centenars de joves cristians celebren a Montserrat el «Mil·lenari Jove» com a símbol d'esperança i fe

Montserrat ha estat aquest dissabte l'escenari del Mil·lenari Jove, una gran trobada que ha reunit centenars de joves cristians de totes les diòcesis de Catalunya per celebrar la fe i l'esperança en el marc dels mil anys de l'abadia. L'acte ha combinat testimoniatges, música i una eucaristia multitudinària presidida per l'arquebisbe Joan Planellas, amb la participació de gairebé tots els bisbes catalans i l'Abat de Montserrat.
Un mil·lenari viscut amb esperit jove
El Monestir de Montserrat ha acollit aquest dissabte la gran trobada Mil·lenari Jove, un esdeveniment que ha congregat centenars de joves de tot Catalunya per celebrar la fe "des de l'alegria, la comunió i el compromís". L'acte s'ha desenvolupat en un ambient de germanor i emoció, amb el mil·lenari de la fundació del monestir com a teló de fons d'una jornada que ha posat en relleu el paper dels joves en la vida de l'Església.
Els participants han arribat de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, convocats per la pastoral juvenil amb el suport de les parròquies i moviments eclesials del territori. L'acte s'ha iniciat amb una acollida musical i amb el testimoni colpidor d'un jove diagnosticat d'un càncer terminal, que ha compartit la seva vivència de fe davant d'un públic profundament emocionat.
Posteriorment, la trobada ha continuat amb una eucaristia multitudinària a la basílica, presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, i concelebrada per gairebé tots els bisbes de les diòcesis catalanes i de les Illes Balears, així com per l'abat de Montserrat.
"Una ocasió per unir-nos amb esperança"
El mossèn Carlus Bosch, director de la pastoral juvenil de Catalunya, ha destacat en declaracions a l'ACN que aquest any conflueixen dues efemèrides molt especials: el mil·lenari del monestir i el Jubileu de l'esperança. "És l'ocasió dels joves de Catalunya d'unir-nos amb esperança -en l'any de l'esperança-, perquè en les dificultats i les incomprensions, sempre hi ha un camí que t'obre noves portes", ha afirmat.
Bosch ha explicat que, darrerament, les parròquies i grups de joves constaten una nova aproximació dels joves a l'Església, sovint impulsada per la necessitat de trobar sentit, propòsit i respostes a les preguntes més profundes. "Veiem que hi ha inquietuds espirituals molt vives, i aquest tipus de trobades els donen espai per compartir-les i viure-les comunitàriament", ha afegit.
El Mil·lenari Jove s'ha convertit així en un espai d'encontre, pregària i celebració, però també de compromís social i comunitari, amb tallers i activitats que conviden a viure la fe en el dia a dia i a fer-la present en la societat.
A peu fins a Montserrat: un camí de fe
Entre els participants, molts han volgut fer el camí fins al monestir a peu, com a expressió de sacrifici, esforç i comunió. És el cas de la Diana, una jove de 32 anys de la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, que ha caminat tota la nit per arribar a temps a la celebració. "Venim cada any, però enguany és molt important perquè és el mil·lenari", ha explicat, tot just després d'arribar al cim.
Admet que la caminada és "una prova de fe", però assegura que ho fa "perquè la Verge ens cuida i beneeix". La Diana viu la seva espiritualitat com una "fe viva" que es renova constantment. "Em vaig enganxar a la parròquia i sento que Déu m'ha ajudat molt en el meu camí. Ara hi crec més que mai", ha relatat.
Segons ella, els nous llenguatges com la música i les xarxes socials estan ajudant a acostar molts joves a Déu, i veu en aquests espais una oportunitat per fer arribar el missatge cristià a noves generacions.
"Encara hi ha joves compartint aquesta fe"
Un altre testimoni és el d'en Tenzell Concepción, un jove de 21 anys vingut de Barcelona, que s'ha mostrat entusiasmat per la trobada. "És molt bonic veure que encara hi ha joves compartint aquesta fe", ha dit. En el seu cas, la fe li va arribar a través de la seva mare i de diverses experiències personals que, segons explica, li han "mostrat la presència de Déu".
Concepción creu que la fe "persistirà sempre, sobretot entre els joves". "Gràcies a Déu hi està havent moltes conversions. Encara que no siguin massives, si persisteixes i dones testimoni en el teu entorn, veus petits miracles cada dia", ha assegurat.
Fe, comunitat i futur
El Mil·lenari Jove ha estat, en definitiva, una jornada de comunió, esperança i compromís, en què els participants han compartit experiències i pregàries amb un esperit d'obertura i fraternitat. Els organitzadors consideren que aquesta trobada reafirma la voluntat de fer de Montserrat un espai de referència per a la joventut cristiana, en un moment en què l'Església busca nous llenguatges i maneres de connectar amb les inquietuds dels joves.
Amb el mil·lenari de l'abadia com a fil conductor, la trobada ha estat un recordatori que la fe, lluny de ser una realitat del passat, manté una vitalitat renovada en les noves generacions. Des de la basílica fins als camins que pugen al santuari, Montserrat ha tornat a ser símbol de trobada, esperança i llum compartida per centenars de joves de tot el país.