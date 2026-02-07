Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d'ERC a Sant Feliu Sasserra, als 64 anys

La regidora i portaveu del grup municipal d'ERC a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, Marissa Terra i Salada, ha mort aquesta nit de divendres als 64 anys després de no superar una malaltia. La seva trajectòria política i social, marcada pel compromís amb el municipi i la vida associativa, deixa empremta al poble i al seu entorn.
Trajectòria política i implicació local
Marissa Terra exercia actualment com a regidora i portaveu d'Esquerra Republicana a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, després d'encapçalar la candidatura republicana a les darreres eleccions municipals. Advocada de professió, compaginava la tasca institucional amb una intensa participació en la vida comunitària del municipi.
Més enllà de la política local, Terra estava implicada en diverses iniciatives culturals i socials del poble. Entre altres responsabilitats, havia exercit com a directora de la coral i formava part de la comissió organitzadora de la Fira de les Bruixes, un dels esdeveniments emblemàtics del municipi. També participava en l'àmbit orgànic del partit, integrant-se en l'Executiva Comarcal d'ERC al Bages.
La seva mort ha causat commoció a Sant Feliu Sasserra, on era coneguda per la seva vitalitat i per la dedicació a la vida pública i associativa. La vetlla tindrà lloc diumenge de 4 de la tarda a 8 del vespre al tanatori de Prats del Lluçanès, mentre que el comiat serà dilluns a les 11 del matí a l'església parroquial del municipi.
ERC lamenta la pèrdua de la regidora
Des d'Esquerra Republicana han expressat el seu condol per la mort de la regidora i portaveu municipal. En un comunicat, el partit ha lamentat la pèrdua de qui definien com una companya compromesa amb el territori i el país, i ha traslladat el seu escalf a la família i a les amistats.
La formació ha destacat la seva trajectòria com a advocada i la seva implicació en la candidatura municipal, així com la participació activa en el teixit associatiu local i en l'organització del partit a escala comarcal. ERC ha subratllat també el seu compromís amb la millora del benestar dels veïns i el record del seu caràcter proper i dedicat, que consideren part essencial del seu llegat personal i polític.