Mor un motorista de 40 anys en un accident a la C-25 a Manresa

Un motorista de 40 anys ha mort aquest dijous al vespre en un accident de trànsit a la C-25, al terme municipal de Manresa. Amb aquesta víctima, ja són quatre les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals.
Accident mortal a l'Eix Transversal
El Servei Català de Trànsit ha informat que el sinistre viari mortal s'ha produït al punt quilomètric 134,8 de la C-25, a Manresa, en sentit Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 20.25 h.
Per causes que encara s'estan investigant, el motorista ha caigut a la via i ha topat amb la tanca de seguretat. A conseqüència de l'accident, ha mort al mateix lloc dels fets.
La víctima i dispositiu d'emergència
La víctima és un home de 40 anys, amb inicials OSC, veí de la Vall d'en Bas. Arran del sinistre, s'han activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Quarta víctima mortal de l'any
Amb aquesta mort, ja són quatre les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principis d'any, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.