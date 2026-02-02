Troben mort un veí de Moià que havia desaparegut després de sortir a caminar

Moià ha viscut aquest cap de setmana la desaparició d'un veí del municipi de 77 anys que ha acabat de la pitjor manera. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Moià i dels Bombers, amb unitats canines incloses, van trobar mort diumenge a les 9 del matí un moianès que havia desaparegut de casa seva la tarda anterior quan havia sortit a passejar. Després d'una cerca de més de dotze hores, el cos va ser trobat en una bassa sense signes de violència.
L'avís el va donar la família dissabte al vespre quan va veure que l'ancià no tornava a casa després d'haver sortit a passejar. La situació era preocupant perquè l'home havia començat a presentar signes de deteriorament cognitiu, segons els seus familiars. La família havia començat a buscar pels camins on normalment caminava, sense èxit.
Recerca durant tota la nit
A partir de les 10 de la nit es va activar l'operatiu d'emergències amb un punt de coordinació i amb cossos policials i dotze unitats dels Bombers, incloses unitats canines, que es van centrar a fer la recerca a coberts i granges pròximes, ja que s'havia posat a ploure i pensaven que hauria pogut buscar resguard. Al no trobar-lo, a partir de la 1 de la matinada es van iniciar batudes intensives pels camps i les zones boscoses, que van continuar durant tota la nit.
El pitjor desenllaç
L'endemà diumenge, a 2/4 de 9 del matí es va fer la darrera reunió de coordinació, i poc després, a les 9, amb llum de dia, l'home va ser localitzat dins d'una bassa sense senyals de vida. A falta del resultat de l'autòpsia, els indicis apunten a una mort natural.