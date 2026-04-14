Obres a l'Alzina del Sal·lari per ordenar l'aparcament de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Les obres de millora dels aparcaments de l'Alzina del Sal·lari i Coll d'Estenalles, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, ja estan en marxa amb l'objectiu d'ordenar l'afluència de visitants i reduir l'impacte ambiental en aquest espai natural.
Actuació per adaptar-se a l'ús intensiu
Els treballs, impulsats per la Diputació de Barcelona i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea, van començar a finals de març i se centren en la modernització i adequació dels espais d'estacionament.
La intervenció respon a l'elevada afluència de visitants, especialment durant caps de setmana i períodes de màxima activitat, i busca millorar la gestió dels accessos al parc.
Millores en paviment i senyalització
El projecte inclou la renovació del paviment i de la senyalització, així com mesures per minimitzar l'impacte sobre l'entorn natural immediat. L'objectiu és garantir una convivència més equilibrada entre l'ús públic i la conservació del medi.
Aquestes actuacions s'emmarquen en una estratègia global per reforçar la qualitat dels equipaments i la sostenibilitat dels espais naturals gestionats per la Diputació.
Aparcament tancat temporalment
Durant el desenvolupament de les obres, l'aparcament de l'Alzina del Sal·lari romandrà tancat i no s'hi podrà accedir ni a peu ni amb vehicle. Per aquest motiu, es recomana utilitzar alternatives properes com els aparcaments de Coll d'Estenalles o la Torre de l'Àngel.
Es preveu que els treballs finalitzin abans del 30 de juny, amb l'objectiu que l'espai estigui plenament operatiu de cara a la temporada alta.
Un accés clau al parc
L'Alzina del Sal·lari és un dels principals punts d'entrada al parc i un espai molt freqüentat per senderistes i ciclistes. La seva millora permetrà ordenar millor els fluxos de visitants, reforçar la seguretat i reduir la pressió sobre aquest entorn natural de gran valor.