Salut inicia la campanya de vacunació de tardor a la Catalunya Central amb més de 125.000 dosis

El Departament de Salut ha posat en marxa aquest dilluns la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19 a la Regió Sanitària Catalunya Central. En total, es preveu distribuir més de 125.000 dosis entre centres d'atenció primària i hospitals, un 55% de les quals corresponen a la grip i la resta a la Covid-19. L'objectiu és protegir les persones més vulnerables abans que augmenti la circulació dels virus respiratoris amb l'arribada del fred.
Dosis i distribució a la regió
Als centres d'atenció primària del Bages, Solsonès i Moianès els corresponen 43.890 dosis de grip i 22.200 de Covid-19. Al Berguedà s'han assignat 8.080 vacunes de grip i 4.302 de Covid-19, mentre que a Osona en rebran 14.160 i 28.470 respectivament. Als hospitals de la regió s'han reservat 2.750 dosis per a la grip i 1.662 per a la Covid-19. Les vacunes arribaran de manera escalonada al llarg de les pròximes setmanes, i les xifres poden variar segons el ritme de la campanya.
Fases de vacunació i col·lectius prioritaris
La primera fase, que s'allargarà unes tres setmanes, inclou residents en centres geriàtrics, majors de 80 anys, embarassades, infants de 6 a 59 mesos, personal sanitari i persones que reben atenció domiciliària. A partir del 13 d'octubre, la segona fase obrirà la vacunació a majors de 60 anys, persones amb condicions de risc, residents en centres d'atenció a la discapacitat, docents i personal de serveis essencials.
Protegir els més vulnerables
A la Catalunya Central hi ha unes 27.200 persones majors de 80 anys, 4.480 de les quals viuen en residències. També s'estima que hi ha uns 16.500 infants d'entre 6 i 59 mesos i unes 1.500 dones embarassades. L'any passat la cobertura vacunal dels majors de 80 anys va ser del 63% i la dels infants del 32%. Salut recorda que vacunar-se és clau per evitar complicacions com pneumònia, sinusitis o agreujaments de malalties cròniques, així com hospitalitzacions i, en casos greus, la mort. També insisteix en la importància que el personal sanitari es vacuni per reduir el risc de transmissió a pacients vulnerables.