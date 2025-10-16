La Catalunya Central inicia la segona fase de vacunació de tardor amb cita i sense cita prèvia

La Regió Sanitària Catalunya Central ha iniciat la segona fase de la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19, adreçada a majors de 60 anys, persones amb condicions de risc i col·lectius essencials. Aquesta nova etapa té com a objectiu protegir la població abans de l'arribada de l'hivern i facilitar al màxim l'accés a la vacuna, amb horaris amplis i vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària.
Una campanya per ampliar la protecció
Després d'una primera fase enfocada en els grups més vulnerables -com els residents en centres sociosanitaris, les persones de més de 80 anys, les embarassades, el personal sanitari i els infants de 6 a 59 mesos-, aquesta segona etapa s'amplia a una part significativa de la població adulta.
El Departament de Salut recomana la vacunació a totes les persones majors de 60 anys, a menors d'aquesta edat amb patologies cròniques o condicions de risc, així com a docents, personal de serveis essencials i persones residents en centres d'atenció a la discapacitat. L'objectiu és reduir el risc de complicacions greus i evitar la pressió assistencial als centres sanitaris durant els mesos més freds, quan augmenten els virus respiratoris.
Vacunació amb i sense cita prèvia
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la millora de l'accessibilitat. Tots els centres d'atenció primària (CAP) de la Catalunya Central oferiran franges horàries amb i sense cita prèvia, per tal que la ciutadania pugui vacunar-se amb més comoditat.
Els horaris sense cita seran de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h, de dilluns a divendres. A més, els centres faran vacunació oportunista, aprofitant qualsevol visita mèdica o d'infermeria per oferir la vacuna. Aquesta estratègia busca incrementar la cobertura vacunal i reduir les barreres d'accés, especialment per a persones grans o amb dificultats per demanar cita.
Preparats per a l'hivern
Amb aquesta nova fase, la Regió Sanitària de la Catalunya Central posa èmfasi en la prevenció i la salut comunitària, reforçant la protecció col·lectiva davant dels virus de la grip i la Covid-19. Les autoritats sanitàries recorden que vacunar-se és la millor manera d'evitar complicacions i contribueix a protegir les persones més vulnerables de l'entorn familiar i social.