Professionals de l'ICS Catalunya Central, reconeguts en els prestigiosos Premis Barea

El Grup de Treball dels Determinants Socials de Salut de l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central ha estat distingit amb un accèssit als Premis Barea pel projecte Guia per a la codificació i registre dels determinants socials de la salut en les consultes d'atenció primària. La iniciativa, coordinada per l'infermera del CAP Santpedor Berta Rodoreda, promou una atenció més integral i personalitzada incorporant factors socials i econòmics en la història clínica dels pacients.
Una eina que amplia la mirada sobre la salut
La guia, desenvolupada per un equip multidisciplinari de professionals de l'ICS i l'IDIAPJGol, té com a objectiu principal incorporar els determinants socials de la salut (DSS) -les condicions en què les persones neixen, viuen i treballen- en la pràctica assistencial diària. D'aquesta manera, permet als professionals registrar aquestes dades a la història clínica electrònica i disposar d'una visió més completa de la situació dels pacients.
Des de la seva creació, la guia ha despertat l'interès de diversos territoris de l'Estat. Institucions del País Basc, Múrcia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears n'han sol·licitat l'adaptació. També s'ha presentat en congressos nacionals i s'ha incorporat al programari ECAP de l'ICS, fet que permet el seu ús als centres d'atenció primària de tot Catalunya.
Reconeixement a una feina d'impacte
El passat 3 d'octubre, Berta Rodoreda va presentar el projecte al Congrés dels Diputats, posant en relleu la importància de visibilitzar els factors socials en la salut. El projecte va quedar finalista entre més de cent propostes i finalment va obtenir un accèssit als Premis Barea, en la categoria d'Avaluació de resultats en el sector de la salut.
El treball, elaborat i validat entre 2023 i 2024, ha mostrat resultats destacats. En els equips d'atenció primària que han implementat la guia, el registre dels determinants socials ha passat del 19,5% al 32,3%. Els professionals n'han valorat positivament la facilitat d'ús i l'impacte en la millora de la qualitat assistencial.
Cap a un model biopsicosocial
Segons la recerca, el 89% dels determinants socials de la salut són externs al sistema sanitari. Per això, l'atenció primària és clau per identificar-los i registrar-los, ja que és el primer nivell assistencial i el que manté un contacte més continu amb la població. L'ús de la guia no només millora la comprensió dels casos clínics, sinó que també afavoreix una prescripció més ajustada i una millor connexió amb els recursos socials del territori.
Aquest enfocament reforça la transició cap a un model de salut biopsicosocial, on el benestar de la persona es concep com el resultat de la interacció entre factors mèdics, psicològics i socials.
Els Premis Barea, un referent en innovació sanitària
Els Premis Professor Barea, convocats anualment per la Fundació Signo, reconeixen projectes innovadors en gestió sanitària tant del sector públic com del privat. L'objectiu és promoure iniciatives que millorin l'eficiència i la qualitat assistencial, així com la sostenibilitat del sistema sanitari. El reconeixement al grup de treball de l'ICS Catalunya Central posa en valor la seva aportació a una sanitat més justa, propera i equitativa.