Sant Fruitós renova les lletres d'entrada amb una nova imatge més duradora

Sant Fruitós de Bages ha estrenat noves lletres de benvinguda a l'entrada del municipi. Es tracta de les sigles SFB en ferro corten, que substitueixen les antigues estructures de fusta deteriorades i reforcen la identitat local en un punt molt visible.
Nova imatge a l'accés principal del municipi
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha renovat les lletres que donen la benvinguda al municipi amb la instal·lació d'un nou conjunt de grans dimensions. Des d'aquest dimecres, les sigles SFB llueixen a l'entrada del poble en una versió feta de ferro corten, un material resistent i de tonalitat teula.
Aquesta actuació substitueix les anteriors estructures de fusta, que s'havien deteriorat amb el pas del temps i les condicions meteorològiques.
Un element identitari consolidat
Les lletres SFB, abreviatura habitual de Sant Fruitós de Bages, s'han convertit en un element identificatiu reconegut per la ciutadania. Amb la nova instal·lació, el consistori busca reforçar aquesta imatge de marca local i, alhora, millorar l'aspecte visual de l'accés al nucli urbà.
Ubicació estratègica
El nou conjunt s'ha col·locat en un punt de gran visibilitat, especialment per als vehicles que accedeixen al municipi des de Manresa. Concretament, es troba al trencall entre la carretera de Vic i el carrer Jaume I, un dels principals accessos al poble.