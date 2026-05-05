Sant Fruitós obre el concurs de cartells de la Festa Major d'Estiu i del Batibull 2026

Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria de la segona edició del concurs de cartells de la Festa Major d'Estiu i del Batibull, la Festa Major Infantil. L'objectiu del certamen és escollir les imatges oficials que representaran les festes de 2026 i que s'utilitzaran en tots els materials de difusió i promoció.
Dues categories segons l'edat
El concurs s'estructura en dues categories diferenciades. La primera està destinada al cartell de la Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages i s'adreça a persones majors de 18 anys. El premi establert en aquesta categoria és de 300 euros.
La segona categoria correspon al cartell del Batibull, la Festa Major Infantil, i està oberta a joves d'entre 12 i 17 anys. En aquest cas, el premi serà de 150 euros.
Requisits i contingut dels cartells
Les propostes poden utilitzar qualsevol tècnica artística i tenen llibertat creativa, sempre que compleixin els requisits establerts a les bases.
En el cas del cartell de la Festa Major d'Estiu, les obres han d'incloure el text Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages i les dates Del 2 al 6 de juliol de 2026. Pel que fa al Batibull, cal incorporar la denominació Batibull. Festa Major Infantil de Sant Fruitós de Bages i les dates Del 30 de juny al 2 de juliol de 2026.
Terminis i presentació de treballs
El termini de presentació de les obres és del 5 de maig a l'1 de juny. Els cartells s'han de lliurar a les oficines de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages dins del període establert.
Les bases completes del concurs, amb les especificacions tècniques i els requisits de format, es poden consultar al web municipal.
Imatge oficial de les festes
Les obres guanyadores es convertiran en la imatge oficial de la Festa Major d'Estiu i del Batibull 2026. A partir d'aquí, seran utilitzades en tots els materials promocionals, tant en format imprès com digital, amb l'objectiu de donar identitat visual a les celebracions.