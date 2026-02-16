Sor Lucía Caram, condecorada per Europol Ucraïna pel seu suport humanitari

La religiosa manresana Sor Lucía Caram ha estat condecorada aquest dissabte al Convent de Santa Clara de Manresa amb l'Ordre de la Cooperació Internacional, una distinció concedida per Europol Ucraïna en reconeixement al seu compromís humanitari amb el poble ucraïnès en plena guerra.
L'acte s'ha celebrat a la capital del Bages amb la presència d'una representant de l'organització desplaçada a Catalunya per fer el lliurament oficial. La distinció ha estat aprovada per la Junta Directiva d'Europol Ucraïna i signada pel tinent general Leonid Mezentsev.
Més de 40 viatges i enviaments d'ajuda
El reconeixement posa en valor més de quatre anys de suport constant a Ucraïna. En aquest període, Sor Lucía ha impulsat més de quaranta viatges al país, així com l'enviament d'ambulàncies, material sanitari, equips quirúrgics i ajuda essencial per a la població civil que viu en zones afectades pel conflicte.
La cooperació s'ha centrat especialment en la regió de Khàrkiv, amb suport directe a hospitals i programes destinats a la infància vulnerable. Aquesta tasca s'ha desenvolupat en un context d'hostilitats continuades, amb l'objectiu de garantir assistència mèdica i recursos bàsics a les persones més afectades per la guerra.
Europol Ucraïna és una organització pública registrada al Ministeri de Justícia d'Ucraïna que agrupa membres i veterans dels cossos de seguretat i defensa del país, així com familiars de defensors caiguts.
Reconeixement col·lectiu
Des de la Fundació del Convent de Santa Clara vinculada a Sor Lucía han subratllat que la condecoració "no és només per a Sor Lucía, sinó per a tots els voluntaris, conductors, empreses i donants que fan possible cada corredor humanitari". En aquest sentit, han remarcat el caràcter col·lectiu d'una tasca sostinguda gràcies a la implicació de moltes persones.
El reconeixement arriba, a més, a les portes d'un nou corredor humanitari que partirà pròximament cap a Ucraïna. Amb aquesta nova expedició, es reafirma el compromís actiu de Manresa i del Convent de Santa Clara amb les persones que pateixen les conseqüències del conflicte bèl·lic.