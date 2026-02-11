Tall de trànsit a la plaça Llisach per obres al passeig de la República

L'Ajuntament de Manresa ha informat de noves afectacions de trànsit amb motiu de la continuació dels treballs de millora del paviment amb formigó blindat al passeig de la República. Les restriccions entraran en vigor aquest dijous 12 de febrer i s'allargaran fins dilluns 16.
Durant aquests dies, la plaça Llisach romandrà tancada al trànsit en el tram comprès entre el carrer Piques i el passeig de la República. Per tal de garantir la mobilitat a la zona, s'han establert diversos desviaments i canvis puntuals de circulació.
Els vehicles que circulin pel carrer de les Piques provinents de la Plana de l'Om, així com els que baixin per la Baixada Na Bastardes, seran desviats pel carrer de les Piques, que tindrà el sentit de circulació invertit en direcció a la plaça d'en Creus.
Pel que fa als vehicles que circulin per la plaça d'en Creus, aquests seran desviats també pel carrer de les Piques en direcció a la plaça de la Reforma. En aquest punt, el tram de la plaça Reforma comprès entre el carrer Piques i el passeig de la República permetrà la circulació en ambdós sentits.
L'accés al passeig de la República es farà a través de la plaça Gispert i el carrer Talamanca. En aquest cas, el control d'accés al carrer Barreres no estarà en funcionament mentre durin les obres.
Els residents de la plaça Reforma, carrer dels Llops, plaça d'en Creus, carrer de Na Bastardes, carrer Fontanet, Baixada Na Bastardes i carrer de les Piques podran accedir i sortir de la zona per la plaça Reforma i el pont de la Reforma. Aquest punt quedarà restringit al trànsit general i només hi podran circular els veïns autoritzats.
L'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació i seguir la senyalització provisional instal·lada a la zona.