Manresa suspèn activitats per l'alerta de ventades de més de 100 km/h

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat la suspensió d'activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents per aquest dijous, 12 de febrer, davant la previsió d'un episodi de ventades amb ratxes que poden superar els 108 km/h. Segons les indicacions d'Emergències de la Generalitat, la franja de major afectació serà entre les 00.00 h i les 20.00 h, amb especial intensitat a la Catalunya Central.
Suspensió d'activitats i reforç del dispositiu preventiu
Davant del risc molt elevat anunciat pel Servei Meteorològic de Catalunya, el consistori ha acordat la suspensió de les activitats educatives i esportives, així com de l'activitat sanitària i sociosanitària no urgent. També es demana evitar desplaçaments innecessaris durant la jornada.
Entre les mesures adoptades hi ha el tancament d'espais naturals no urbans i l'anul·lació de totes les activitats a l'aire lliure. L'Ajuntament ha informat que la situació pot comportar afectacions puntuals a la mobilitat i al mobiliari urbà, i que s'ha reforçat el dispositiu preventiu conjuntament amb els serveis d'emergència per minimitzar riscos.
Recomanacions a la ciutadania
Les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar la prudència. Es recomana evitar passejar per zones arbrades i mantenir-se allunyat de façanes, bastides, cartells, semàfors o contenidors que es puguin desprendre pel vent. També es desaconsella circular amb bicicletes, motocicletes o vehicles de mobilitat personal.
A més, es recorda la importància d'assegurar objectes a balcons i terrasses per evitar que caiguin a la via pública. En cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112.
El Parc de l'Agulla, tancat tot el dia
En el mateix context, Aigües de Manresa ha informat que el Parc de l'Agulla romandrà tancat durant tot el dijous com a mesura preventiva. La decisió s'ha pres arran de l'activació de l'alerta de perill molt alt en més d'una vintena de comarques.
El tancament vol evitar riscos derivats de possibles caigudes de branques o altres incidències provocades pel vent. El parc reobrirà quan la intensitat disminueixi i es pugui garantir la seguretat. En cas que les ventades s'intensifiquin ja aquesta tarda, el recinte podria avançar el tancament abans del previst.