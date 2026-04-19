Tall de trànsit al carrer de les Piques per obres de paviment a partir de dilluns

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dilluns 20 d'abril començaran les obres de reparació del paviment al carrer de les Piques, en un tram que quedarà tallat al trànsit durant uns cinc dies. Els treballs, executats per Aigües de Manresa i Nedgia Catalunya, comportaran desviaments i canvis en la mobilitat de la zona.
Tall de circulació i desviaments
Les obres se centraran al número 3 del carrer de les Piques, entre el carrer de Na Bastardes i la plaça Llisach. Durant aquest període, es tallarà completament la circulació de vehicles en aquest tram.
Per garantir la mobilitat, els vehicles procedents de la Plana de l'Om es desviaran pel carrer de Na Bastardes, que tindrà el sentit de circulació invertit en direcció al carrer Baixada de Na Bastardes i la plaça Llisach.
A més, els vehicles amb accés a guals dins del tram afectat hauran d'entrar i sortir des de la cruïlla amb el carrer de Na Bastardes.
Durada prevista dels treballs
Segons ha informat el consistori, les obres tindran una durada aproximada de cinc dies.