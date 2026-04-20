20 de abril de 2026

Societat

Tall de trànsit al carrer Rubió i Ors per obres al clavegueram

La circulació es mantindrà restringida durant aproximadament una setmana

  Carrer Rubió i Ors de Manresa

Publicat el 20 d’abril de 2026 a les 19:18

L'Ajuntament de Manresa ha informat del tall de trànsit en un tram del carrer Rubió i Ors a causa d'uns treballs de reparació a la xarxa de clavegueram que està duent a terme Aigües de Manresa. L'actuació afecta el tram comprès entre el carrer Mossèn Vall i el carrer Bruc i es preveu que tingui una durada aproximada d'una setmana.

Tall de circulació amb accés als guals

Com a conseqüència de les obres, el carrer Rubió i Ors ha quedat tancat al trànsit de vehicles en el tram afectat. Tot i això, es manté l'accés i la sortida dels guals des dels extrems del vial per minimitzar les afectacions als veïns.

Reparació d'una avaria

Els treballs responen a la necessitat de reparar una avaria a la xarxa de clavegueram situada a l'altura del número 5 del carrer. L'actuació forma part de les tasques de manteniment i millora del servei per garantir el bon funcionament de les infraestructures urbanes.

