Talls de trànsit a la plaça Reforma per les obres de millora del passeig de la República

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, en el marc de les obres de millora del paviment del passeig de la República, es produiran afectacions al trànsit a la zona de la plaça Reforma. Els canvis s'allargaran des de dilluns 30 de març fins divendres 3 d'abril al matí.
Tall de trànsit en un tram de la plaça Reforma
Les actuacions previstes de millora del paviment de formigó blindat al passeig de la República comportaran el tall de circulació al tram de la plaça Reforma comprès entre aquest passeig i el carrer Piques.
Itineraris alternatius i accessos habilitats
Durant aquest període, l'accés a la plaça Reforma quedarà tancat a l'altura del Pont de la Reforma, tot i que es mantindrà l'accés per als residents fins al carrer Font dels Llops.
Els vehicles que hagin d'accedir al passeig de la República hauran d'utilitzar un itinerari alternatiu que passarà per la plaça Sant Ignasi, el carrer Santa Llúcia, el carrer Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, el carrer Piques i la plaça Llisach.
Impacte limitat en la sortida cap al pont
Segons ha informat el consistori, l'accés des del passeig de la República cap a la plaça de la Reforma en direcció al Pont de la Reforma no es veurà afectat pels treballs.
En el cas dels vehicles que necessitin accedir a algun gual situat dins la zona afectada pel tall, podran fer-ho des de la plaça d'en Creus.