29 de març de 2026

Societat

Talls de trànsit a la plaça Reforma per les obres de millora del passeig de la República

Les actuacions de paviment obliguen a modificar la circulació de vehicles entre el 30 de març i el 3 d'abril

Publicat el 29 de març de 2026 a les 23:12

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, en el marc de les obres de millora del paviment del passeig de la República, es produiran afectacions al trànsit a la zona de la plaça Reforma. Els canvis s'allargaran des de dilluns 30 de març fins divendres 3 d'abril al matí.

Tall de trànsit en un tram de la plaça Reforma

Les actuacions previstes de millora del paviment de formigó blindat al passeig de la República comportaran el tall de circulació al tram de la plaça Reforma comprès entre aquest passeig i el carrer Piques.

La restricció s'aplicarà des de dilluns 30 de març fins divendres 3 d'abril al matí.

Itineraris alternatius i accessos habilitats

Durant aquest període, l'accés a la plaça Reforma quedarà tancat a l'altura del Pont de la Reforma, tot i que es mantindrà l'accés per als residents fins al carrer Font dels Llops.

Els vehicles que hagin d'accedir al passeig de la República hauran d'utilitzar un itinerari alternatiu que passarà per la plaça Sant Ignasi, el carrer Santa Llúcia, el carrer Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, el carrer Piques i la plaça Llisach.

Impacte limitat en la sortida cap al pont

Segons ha informat el consistori, l'accés des del passeig de la República cap a la plaça de la Reforma en direcció al Pont de la Reforma no es veurà afectat pels treballs.

En el cas dels vehicles que necessitin accedir a algun gual situat dins la zona afectada pel tall, podran fer-ho des de la plaça d'en Creus.

Et pot interessar