Un estudi a Cardona i Sallent vincula els tallers comunitaris amb una millor salut cardiovascular

Les persones que participen de manera continuada en activitats comunitàries de promoció de la salut poden millorar els seus hàbits i reduir alguns factors de risc cardiovascular. Aquesta és la principal conclusió dels primers resultats de l'estudi Healthy Communities 2030, liderat pel cardiòleg Valentí Fuster, president de la Fundació Science, Health and Education (SHE) i publicats a la revista científica JACC Advances. La investigació mostra que els participants que han assistit a quatre o més tallers de salut comunitària durant els dos primers anys del programa presenten una millora de l'activitat física, una major adhesió a la dieta mediterrània, així com una reducció dels triglicèrids i de la pressió arterial diastòlica.
Els investigadors també observen una relació directa entre el grau de participació i els beneficis obtinguts. Segons els autors, aquests resultats reforcen la hipòtesi que les intervencions basades en l'educació per a la salut, la participació ciutadana i el treball comunitari poden contribuir a modificar els hàbits de la població i millorar la salut cardiovascular.
L'estudi Healthy Communities 2030 va començar l'any 2021 amb l'objectiu d'avaluar científicament si les intervencions comunitàries poden prevenir les malalties cardiovasculars. El projecte aplica una estratègia de promoció de la salut a escala municipal que inclou tallers formatius, activitats per fomentar l'exercici físic, accions per promoure una alimentació saludable, iniciatives de benestar emocional i altres actuacions destinades a facilitar estils de vida més saludables.
Per poder mesurar l'impacte real d'aquestes actuacions, els investigadors comparen dos municipis amb característiques similars: Cardona, on s'implementa el programa, i Sallent, que actua com a municipi de control. En total, més de 1.800 persones participen en aquest estudi poblacional, que preveu un seguiment de cinc anys i una nova avaluació al cap d'una dècada per comprovar si els canvis detectats es tradueixen en una reducció sostinguda del risc cardiovascular.
El projecte està liderat pel cardiòleg Valentí Fuster, president de la Fundació SHE i del Mount Sinai Heart de Nova York, juntament amb el cardiòleg i investigador de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Jaume Marrugat, un dels principals especialistes en epidemiologia cardiovascular.
Els responsables de la investigació remarquen, però, que els resultats presentats corresponen a una anàlisi intermèdia i que encara caldrà confirmar si els beneficis observats es mantenen a llarg termini. Una de les principals preguntes que vol respondre el projecte és si els canvis en els hàbits de vida acabaran traduint-se en una disminució de les malalties cardiovasculars a nivell poblacional.
Els primers resultats es presentaran aquest divendres a Cardona en una jornada presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la participació de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; els investigadors Valentí Fuster i Jaume Marrugat, així com representants del món científic, institucional i municipal.