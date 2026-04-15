Una inversió de 3,7 milions reduirà el risc d'inundacions al monestir de Montserrat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Patronat de la Muntanya de Montserrat han anunciat aquest dimecres un projecte per reduir el risc d'inundabilitat al monestir de Montserrat. L'actuació, amb un pressupost de 3,7 milions d'euros i una durada prevista de divuit mesos, permetrà recollir i canalitzar les aigües pluvials dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador fins al sistema de desguàs existent al torrent de Santa Maria.
Una nova infraestructura per canalitzar les aigües pluvials
El projecte preveu la construcció d'una conducció majoritàriament soterrada que conduirà l'aigua de pluja des dels torrents fins a la canalització actual. Actualment, en episodis de precipitacions intenses, aquests cabals baixen sense control per la superfície, arribant a les places del monestir i sense una xarxa de desguàs efectiva.
Les actuacions han estat dimensionades per suportar episodis extrems, amb un període de retorn de 500 anys, i tenen com a objectiu minimitzar els riscos per a les instal·lacions i les persones. El projecte tècnic va ser redactat per l'ACA durant el 2025 i finançat pel Patronat amb una aportació superior als 77.000 euros.
Aquest mateix any està previst aprovar definitivament el projecte i establir les condicions de finançament mitjançant la signatura d'un nou conveni de col·laboració entre les dues institucions.
Antecedents i col·laboració institucional
La iniciativa s'emmarca en una col·laboració de llarg recorregut entre l'ACA i el Patronat. Ja l'any 2001, arran de les greus inundacions del 2000, es va dur a terme la canalització del torrent de Santa Maria.
Més recentment, els aiguats del 2023 van evidenciar novament la vulnerabilitat de la zona i van impulsar el Patronat a reprendre els estudis per canalitzar els torrents de la Trinitat i Sant Salvador. El juliol d'aquell any es va formalitzar la petició de col·laboració a l'ACA, que es va concretar el febrer de 2024 amb un conveni per redactar el projecte.
Amb aquesta actuació, les institucions volen donar una solució definitiva a una problemàtica històrica i reforçar la seguretat hidràulica d'un dels espais més emblemàtics del país.