Agredeixen un home al barri de les Escodines de Manresa en un intent de robatori

Un home va ser agredit divendres al vespre al carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa, per un grup d'entre quatre i cinc joves que pretenien robar-li. Els agressors van colpejar la víctima a la cara i li van provocar diversos blaus a la zona dels ulls, però finalment no li van sostreure res perquè no duia cap objecte de valor a sobre. Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement dels fets l'endemà, després que l'home aturés un vehicle policial que patrullava per la zona i expliqués als agents què havia passat.
L'agressió es va produir divendres al vespre
Els fets van tenir lloc divendres, cap a 2/4 de 10 del vespre, al carrer Aiguader del barri de les Escodines. Segons el relat de la víctima, un grup format per entre quatre i cinc joves el va abordar amb la intenció de robar-li.
Els joves el van colpejar a la cara, provocant-li diversos blaus a la vora dels ulls. Tot i l'agressió, els assaltants no van aconseguir endur-se cap objecte, ja que l'home no duia res a sobre.
La víctima explicarà els fets als Mossos aquest dilluns
La víctima encara no ha presentat formalment denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. Els agents, però, van tenir coneixement de l'incident dissabte, l'endemà de l'agressió, quan l'home va aturar un cotxe patrulla que circulava per la zona i va explicar als policies el que havia passat.
Els agents el van instar a presentar la corresponent denúncia. L'home té previst fer-ho aquest dilluns i aportarà també un informe mèdic que acreditarà les lesions que va patir arran de l'agressió.