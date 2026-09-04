Escorcoll en el pis d'un dels detinguts pel crim de Manresa, al carrer Santa Llúcia

Aquest divendres al vespre, cap a les vuit, els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial al carrer Santa Llúcia de Manresa per escorcollar el pis on viu el menor de 16 anys detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. L'operatiu, comandat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), ha comptat amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de la policia científica, amb l'objectiu de trobar nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els dos menors detinguts per la causa.
Cordó policial i restriccions de pas al carrer Santa Llúcia
Per dur a terme l'escorcoll, la policia ha establert un ampli cordó de seguretat que abastava des de la connexió amb la plaça de Sant Ignasi fins a la baixada del Pòpul. Durant la intervenció, els agents han impedit el pas tant de vehicles com de vianants, permetent únicament l'accés als veïns del tram afectat després de realitzar la corresponent comprovació d'identitat.
Aquest registre és el segon que la policia catalana porta a terme en aquesta zona en el marc del mateix cas. El passat dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els agents ja van localitzar i arrestar els dos sospitosos en un local ocupat proper, a la travessera dels Drets, espai que també va ser objecte d'escorcoll.
Cerca d'imatges de càmeres de seguretat a l'entorn del crim
En paral·lel a l'operatiu, segons ha pogut saber NacióManresa, durant aquest divendres agents de la policia catalana han intentat recuperar imatges de càmeres privades de vigilància a l'entorn del lloc on es va produir l'atac mortal, concretament als carrers de Sant Jaume, Divina Pastora i Sant Llàtzer, tot i que sense gaire èxit.
Aquestes diligències formen part de la investigació per aclarir l'homicidi de Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages de 45 anys que va morir a conseqüència d'una ganivetada la matinada de dimarts posterior al Correfoc de la Festa Major. Actualment, els dos detinguts, de 15 i 16 anys, es troben ingressats provisionalment en règim tancat al centre de justícia juvenil Can Llupià.
Aquest divendres al migdia s'ha celebrat el funeral de Carles Vilajosana entre evidents mostres de dolor.