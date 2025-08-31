Baralla a cops a la plaça Sant Ignasi acaba amb dos homes investigats per lesions

Agents dels Mossos d'Esquadra han declarat com a investigats, pendents de les denúncies corresponents, dos homes que aquesta matinada de diumenge s'han esbatussat a la plaça Sant Ignasi de Manresa i han estat acusats d'un delicte de lesions menys greus cadascun d'ells. La policia sospita que l'origen de la baralla ha estat per un tema de drogues. Un d'ells, anava acompanyat del seu fill, ja major d'edat.
La baralla s'ha produït poc abans de les 2 de la matinada. Un pare i un fill que es trobaven a la plaça han començat a colpejar una tercera persona, que s'hi ha tornat. Com a resultat de l'intercanvi de cops, el pare i l'home que anava sol han acabat amb traus al cap, i a aquest últim, a més, li han fet saltar diverses peces dentals.
Fins al lloc de la baralla s'hi han desplaçat sis patrulles policials dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa, amb un dels vehicles sense logotipar i amb agents de paisà. Allà s'han trobat l'home sol estirat a terra entre molta sang per la ferida a la boca. El pare i el fill no eren a lloc, però han estat localitzats poc després vora casa seva, al carrer Santa Llúcia.
Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat l'home a qui li faltaven peces dentals a l'hospital Sant Joan de Déu. L'altre home, el pare, no ha requerit trasllat hospitalari. Després de prendre declaració a tots tres implicats, la policia ha obert investigacions als dos homes ferits, que es poden convertir en acusacions si presenten denúncies. El fill, d'una vintena d'anys, no ha estat imputat.