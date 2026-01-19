CCOO denuncia desgovern al CP Lledoners després d'un greu incident al DERT amb un funcionari ferit

CCOO ha denunciat públicament un greu incident ocorregut aquest cap de setmana al Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del centre penitenciari de Lledoners, en què un funcionari va patir una lesió greu al braç durant una intervenció. El sindicat acusa la direcció del centre de no actuar amb la fermesa ni el rigor normatiu necessaris i exigeix canvis immediats en seguretat, formació i gestió dels interns conflictius.
Un incident greu durant una intervenció al DERT
Segons ha explicat CCOO en un comunicat, els fets es van produir durant una actuació per resoldre un codi vermell provocat per un intern amb antecedents d'aquest tipus de comportaments. En el moment de l'extracció de l'intern de la cel·la, el braç d'un funcionari va quedar atrapat entre la porta i la paret, fet que li va causar una lesió greu.
Davant la impossibilitat d'alliberar-lo amb mitjans propis, va ser necessària la intervenció d'una dotació dels Bombers, que van procedir a l'excarceració del treballador perquè pogués ser traslladat a l'hospital. Des del sindicat han volgut expressar el seu suport al company ferit i desitjar-li una recuperació ràpida i completa, així com agrair la tasca dels efectius que van participar en l'operatiu.
Reivindicació de millores en seguretat i protocols
CCOO alerta que no es tracta del primer incident d'aquestes característiques relacionat amb les portes del DERT i reclama una revisió exhaustiva dels sistemes de seguretat, dels materials, dels protocols i dels procediments per evitar que es repeteixin situacions similars. El sindicat considera inadmissible que un funcionari pugui quedar atrapat sense que el mateix personal pugui alliberar-lo amb garanties.
En aquest sentit, també denuncia la facilitat amb què alguns interns poden obtenir materials tallants o punxants, com vidres, i exigeix una revisió urgent de l'equipament del departament.
Crítiques a la direcció del centre
El comunicat és especialment dur amb l'actuació de l'equip directiu del centre penitenciari. Segons CCOO, després de l'incident la direcció "va premiar l'intern" implicat cedint-li una televisió del centre, un objecte que, segons la normativa, no pot tenir, fet que el sindicat qualifica d'interpretació esbiaixada i injustificable de les normes.
A més, recorda un altre incident recent, el passat dia 13, en què un intern del DERT va trencar el vidre d'una finestra i va amenaçar els funcionaris amb fragments tallants, abans d'agredir violentament el seu company de cel·la. Tot i la ràpida actuació del personal per protegir la víctima, CCOO acusa el director d'ignorar la normativa i permetre actuacions que, al seu entendre, només incrementen la conflictivitat.
Exigències de CCOO
Davant d'aquesta situació, el sindicat exigeix a la direcció del centre que abandoni el que defineix com una "política penitenciària de fantasia", que no es premiïn conductes sancionables i que es reprengui la formació del personal en matèria de seguretat, especialment en GAP. També reclama reduir el nombre d'interns al DERT i actuar amb decisió i fermesa davant dels incidents, sempre amb respecte estricte a la normativa vigent.