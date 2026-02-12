Creu Roja atén una trentena d'afectats per l'incendi del carrer Santa Llúcia

Creu Roja al Bages està participat activament en l'atenció a les persones afectades per l'incendi declarat diumenge passat en un edifici del carrer Santa Llúcia de Manresa. L'entitat ha actuat en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil i els Serveis Socials municipals per donar resposta immediata a l'emergència.
En total, s'ha ofert suport humanitari a una trentena de persones procedents dels tres blocs d'habitatges perjudicats, moltes de les quals han estat allotjades temporalment a l'alberg de Manresa .
Suport immediat i seguiment personalitzat
La intervenció de Creu Roja es va iniciar el mateix diumenge a la tarda-vespre, poques hores després de declarar-se el foc, i s'ha mantingut durant els dies posteriors. L'actuació ha inclòs atenció directa a les famílies afectades, així com el lliurament de kits d'higiene personal i mudes de roba per cobrir les necessitats bàsiques derivades del desallotjament.
L'entitat també està fent seguiment individualitzat de les persones damnificades amb l'objectiu d'adaptar la resposta a les necessitats detectades en cada moment i garantir una atenció propera i adequada.
Coordinació amb els serveis públics
Des de Creu Roja es destaca la coordinació amb Protecció Civil i els Serveis Socials de Manresa com a element clau per poder articular una resposta ràpida i eficaç. Aquesta col·laboració ha permès actuar amb celeritat i assegurar el benestar dels veïns afectats per l'incendi.
L'actuació s'emmarca en els principis humanitaris de l'entitat, que estableixen la presència activa davant situacions d'emergència per oferir una resposta centrada en les persones i contribuir a millorar les seves condicions de vida en moments de màxima vulnerabilitat. Creu Roja mantindrà la seva intervenció mentre sigui necessari per vetllar per la dignitat i la qualitat de vida de les persones ateses.