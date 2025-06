Crida urgent: busquen un home amb problemes de salut desaparegut a Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages coordina grups de recerca aquesta nit de dimarts per localitzar Jaume Crespiera, veí del municipi d'edat avançada que ha estat vist per darrera vegada al carrer Sallent, a prop del seu domicili, i que no se sap res d'ell des de la tarda. Tothom qui vulgui participar en la recerca, pot dirigir-se a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, al carrer Eugeni d'Ors.

Segons la descripció que ha facilitat l'Ajuntament, Jaume Crespiera és de complexió prima, mesura 1,67 metres i pesa uns 60 quilograms. Anava vestit amb un polo verd, pantaló de xandall i vambes blaves. Pateix Parkinson sever, camina amb tremolor i dificultat.

Si algú té alguna informació pot contactar amb la Policia Local de Sant Fruitós de Bages al 93 878 64 64 o al 696 997 726.