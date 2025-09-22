El Patronat de Montserrat proposarà tancar el Parc Natural en episodis de pluges torrencials

Montserrat ha recuperat aquest dilluns al matí la normalitat després de les pluges torrencials que diumenge van provocar moviments de terres, talls de carreteres i quatre rescats amb una seixantena d'excursionistes implicats. Els accessos per carretera al monestir ja estan oberts i també funcionen amb normalitat el cremallera i l'aeri. En canvi, els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova continuen tancats a l'espera de la revisió del terreny per part de tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha anunciat que demanarà al Departament d'Interior que valori la possibilitat de tancar el Parc Natural durant episodis de pluges torrencials, de la mateixa manera que es restringeix l'accés als espais naturals quan hi ha risc extrem d'incendi. El gerent del patronat, Xavier Aparicio, ha explicat que proposaran que Montserrat sigui "una prova pilot" d'aquest protocol i ha destacat que feia més de vint anys que no es veia un episodi similar a la muntanya. "Ho posarem sobre la taula. Cal prudència i evitar desplaçaments als espais naturals quan hi ha avisos meteorològics", ha subratllat.
Des de Ferrocarrils de la Generalitat, la gerent de la divisió de Montserrat, Laura Vives, ha assegurat que s'havien activat els protocols d'emergència i que tots els passatgers evacuats i confinats van estar segurs i confortables. Vives ha remarcat que el cremallera i el funicular són "un mitjà d'evacuació en cas d'emergència" i que els funiculars no reobriran fins garantir les condicions de seguretat.
Pel que fa al comportament geològic, el tècnic Oriol Pedraza, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ha explicat que les pluges van provocar "fluxos torrencials" que van arrossegar pedres i fang fins a les carreteres i camins. Pedraza ha recordat que aquests episodis són habituals a Montserrat i que el risc de despreniments "no és superior al normal", si bé es treballa amb mesures de mitigació com calaixos i trampes per retenir sediments.
Les brigades continuen aquest dilluns retirant fang i pedres de camins i carreteres per restablir completament els accessos. El Patronat i els Bombers han coincidit a destacar la rapidesa en la resposta i han insistit a demanar responsabilitat i precaució als visitants en situacions de meteorologia adversa.