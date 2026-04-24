Els Mossos visiten el nadó nascut a l'autopista C-16 i li porten un osset de record

Els Mossos d'Esquadra que aquest dijous van ajudar en el naixement de l'Àreu al voral de la C-16 han visitat aquest divendres la família a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els agents han conegut el nadó en un ambient més tranquil i li han fet entrega d'un osset de peluix policial.
Retrobat després d'un naixement inesperat
Després de l'escena insòlita viscuda aquest dijous al matí al voral de la C-16, a l'altura de Castellbell i el Vilar, els Mossos d'Esquadra que van intervenir en el part han pogut retrobar-se aquest divendres amb el petit Àreu i els seus pares a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Els agents, que van ser dels primers a assistir la mare en un part precipitat a l'autopista, han visitat la família en un context molt més relaxat, lluny de la tensió i la urgència del moment viscut el dia de Sant Jordi.
Un record per a l'Àreu
Durant la visita, els policies han portat un detall per al nadó: un osset de peluix policial, un gest simbòlic per recordar un naixement que difícilment oblidaran ni la família ni els mateixos agents.
La trobada ha servit també perquè els Mossos poguessin conversar amb els pares i conèixer de prop l'estat del petit, que es troba bé després d'un part tan poc habitual.
Un Sant Jordi ben especial
El cas va tenir lloc cap a 2/4 de 12 del migdia de dijous, quan un vehicle va alertar una patrulla dels Mossos que la dona estava de part i no arribaven a temps a l'hospital. Els agents, que en aquell moment feien un trasllat penitenciari cap a Lledoners, van aturar-se i van donar suport mentre s'activaven els serveis d'emergències.
Amb l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), es va completar l'assistència i es va traslladar la mare, el pare i el nadó a l'hospital manresà.
Un dia després, amb tot ja sota control, la història ha tingut un epíleg més tranquil i emotiu, amb la visita dels Mossos a qui, per unes hores, van fer també de llevadores improvisades.