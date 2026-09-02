La FAVM demana un pla de seguretat per a Manresa després del homicidi del carrer Sant Jaume

La Comissió de Seguretat de la FAVM ha expressat la seva "profunda consternació" per l'homicidi de Carles Vilajosana, de 45 anys, veí de Castellnou de Bages i pare de dos fills, al carrer de Sant Jaume de Manresa. L'entitat veïnal ha traslladat el condol i la solidaritat a la família, els amics i l'entorn de la víctima i considera que els fets han de comportar una resposta institucional "clara, responsable i orientada a l'adopció de mesures concretes".
La FAVM assegura que respecta plenament la investigació dels Mossos d'Esquadra i de l'autoritat judicial i defensa que s'ha de desenvolupar amb totes les garanties, sense avançar conclusions. Al mateix temps, considera que això "no ha d'impedir que les administracions assumeixin les seves responsabilitats" en matèria de prevenció, seguretat i convivència.
Un pla amb recursos i objectius avaluables
Entre les seves demandes, la federació reclama a l'Ajuntament de Manresa un pla concret de seguretat i convivència, amb calendari d'execució, recursos assignats i objectius avaluables. També demana que el govern municipal informi periòdicament la ciutadania i els representants veïnals sobre les mesures adoptades, les actuacions previstes i els resultats obtinguts.
L'entitat vol que les associacions de barri tinguin un paper més actiu en el disseny i l'avaluació de les polítiques de seguretat i reclama a les administracions competents els recursos policials i materials necessaris. La FAVM també defensa que les dades objectives es combinin amb la percepció dels veïns per obtenir una diagnosi més completa de la situació.
La federació considera que la ciutadania té dret a viure, treballar i circular per la ciutat amb tranquil·litat i que la mort de Vilajosana "no pot quedar reduïda a una notícia més ni a una successió de declaracions institucionals". Per això, reclama una actuació basada en la prevenció, la proximitat, la coordinació i l'avaluació continuada, així com en la transparència i rendició de comptes sobre les mesures que s'adoptin.