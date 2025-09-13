Les obres d'urbanització a l'Alcoholera deixen sense llum el veïnat dues vegades

Les obres d'urbanització a l'entorn de la promoció de pisos de l'Alcoholera ha deixat sense llum part dels veïns del carrer Sant Antoni Maria Claret, la carretera de Santpedor i voltants en dues etapes: primer divendres a la tarda i quan semblava que ja s'havia solucionat el problema, de nou aquest dissabte al matí.
La informació no ha pogut ser confirmada per Endesa ja que els mateixos operaris han solucionat el problema cada vegada que ha succeït i els veïns no han contactat amb la companyia. Malgrat això, segons els veïns, entre els quals el gimnàs DIR-Gimbe, el subministrament elèctric de baixa tensió es va tallar per primera vegada el divendres a la tarda pel trencament d'un fusible. Els treballadors de l'obra van poder arreglar el problema a última hora del dia.
Quan semblava que el problema s'havia acabat aquí, aquest dissabte al matí s'han trencat dos fusibles més i, de nou, abonats de l'entorn de les obres, inclòs el gimnàs, han tornat a quedar-se a les fosques. Segons els mateixos veïns, el problema s'ha tornat a solucionar a primera hora de la tarda sense que la companyia elèctrica hi hagi intervingut.
Durant les dues apagades, s'han desplegat tècnics de l'obra per tornar a recuperar el subministrament elèctric de baixa tensió.