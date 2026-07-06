Manresa exposa a Bèlgica el seu model de seguretat

L'Ajuntament de Manresa ha participat en l'acte final del projecte europeu CitiSense, celebrat entre el 30 de juny i l'1 de juliol a la ciutat belga de Geel. La delegació manresana ha estat encapçalada pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, que ha compartit experiències amb representants de les ciutats d'El Pireu, Nàpols, Liepaja i Geel, membres de la xarxa europea impulsada pel programa URBACT.
Durant la trobada, les diferents ciutats han presentat els resultats del projecte i han debatut sobre els principals reptes en matèria de seguretat urbana, convivència i cohesió social.
El debat sobre la percepció de la inseguretat
En la primera jornada, Anjo Valentí va intervenir com a ponent en una taula rodona internacional moderada per l'expert principal de la xarxa URBACT, Pietro L. Verga. El debat va abordar una realitat compartida per moltes ciutats europees: la diferència entre les dades objectives de criminalitat i la percepció d'inseguretat de la ciutadania.
En aquest context, el regidor va exposar el cas de Manresa, que registra una taxa de 52,6 delictes per cada 1.000 habitants, inferior a la mitjana catalana, situada en 62,9. Durant la seva intervenció, Valentí va defensar una concepció àmplia de la seguretat ciutadana. "La seguretat no s'aconsegueix només amb una vigilància policial tradicional, sinó mitjançant la qualitat de l'espai públic i també la coresponsabilitat del veïnat", va afirmar.
Referents en emergències i salut mental
L'agenda de treball també va permetre conèixer diverses experiències desenvolupades a Geel en els àmbits de la gestió de les emergències i l'atenció a les persones vulnerables.
La delegació va visitar el Security House, un centre de comandament integrat que coordina en una mateixa sala de control les policies locals, els bombers, la Creu Roja i el servei de mediació de les sancions administratives municipals, amb l'objectiu de millorar la resposta davant situacions d'emergència.
La visita es va completar amb la presentació del model de salut mental OPZ de Geel, reconegut com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta experiència posa l'accent en la inclusió social de les persones amb trastorns de salut mental i va servir per reforçar la idea que la seguretat també passa per les polítiques socials i comunitàries.
En aquesta darrera activitat es va incorporar a la delegació manresana una representació de la Fundació Althaia, encapçalada pel doctor Xavier Sanchís, del servei de Salut Mental, amb l'objectiu d'intercanviar coneixements sobre aquest model de referència internacional.