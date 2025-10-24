Més de 100 persones participen en un simulacre d'accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa

Unes 125 persones entre membres dels cossos d'emergències i seguretat, personal d'FGC i figurants han participat aquesta matinada -de dijous a divendres- en un simulacre d'un accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa. L'exercici, organitzat per Protecció Civil i Ferrocarrils, ha simulat un despreniment a l'entrada nord del túnel amb ferits de diversa consideració. FGC ha posat en pràctica el seu pla d'autoprotecció, mentre que l'Ajuntament de Manresa ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal. L'exercici també ha servit per provar les accions que farien els serveis d'emergències en un accident d'aquestes característiques i la coordinació entre els diferents grups actuants.
El simulacre s'ha desenvolupat entre la 1 i les 3 de la matinada aproximadament aprofitant l'aturada nocturna del servei. En total, hi han participat unes 125 persones entre cossos d'emergències i seguretat, personal d'FGC i els figurants que han fet de passatgers del tren, ferits i familiars. A última hora els Bombers no han pogut participar en l'exercici per la simultaneïtat de serveis a causa de les fortes ventades.
La responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centelles, ha dit que exercicis "d'alta complexitat" com el que s'ha fet a Manresa permeten als cossos d'emergències "avaluar-se a si mateixos, coordinar-se i anar trobant punts de millora". Per la seva banda, Francesc Jiménez, cap de l'àrea de Producció-Suport operatiu i intervenció d'FGC, ha apuntat que el simulacre que s'ha fet a la línia Llobregat-Anoia "serveix per entrenar el nostre personal d'FGC i, alhora, treballar la coordinació amb els cossos d'emergències". "Aquests exercicis ens permeten avaluar i treure conclusions de l'activitat i, al mateix temps, poder buscar millores que ens permetin millorar, tant la mateixa actuació, com la coordinació i la comunicació", ha apuntat.
L'exercici: despreniment de terra amb diversos afectats
El simulacre ha consistit en un despreniment de terra a l'entrada del túnel de Viladordis de Manresa per la boca nord (Sagrada Família), que ha afectat un tren que entrava just en aquell moment en sentit Barcelona. El tren estava format per dos combois de tres cotxes cadascun, de manera que el primer cotxe ha quedat aturat a dins del túnel i els altres a fora. Ha estat la mateixa maquinista qui ha pogut fer un avís inicial de l'incident, però després ha quedat inconscient i ha hagut de ser atesa pel servei d'emergències.
En el moment de l'accident, en el tren hi viatjaven una cinquantena de passatgers. Una quarantena han quedat afectats de diversa consideració -traumatismes, cremades, contusions, entre d'altres-. També s'ha simulat que hi havia persones a l'estació de Viladordis esperant el tren i familiars de les víctimes que s'han apropat al lloc de l'accident.
Triatge dels ferits
El SEM ha rebut l'alerta a través del 112, moment en què s'han activat diverses unitats. Quan la primera ambulància ha arribat al lloc, ha ampliat informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària CECOS per tal d'activar el protocol d'Incident de Múltiples Afectats. Ha estat llavors quan juntament amb el Grup d'Intervenció i el Grup d'Ordre s'ha definit l'abordatge de l'incident des de la cèl·lula d'avaluació.
El SEM ha treballat conjuntament amb el Grup d'Intervenció per realitzar la transferència dels pacients des del lloc de l'incident on s'ha fet un triatge inicial, fins a una zona segura, on s'ha dut a terme el triatge avançat amb la corresponent estabilització i aplicació del tractament als afectats. Posteriorment, s'ha derivat els pacients a diferents centres sanitaris. També s'ha fet servir la nova plataforma informàtica de gestió d'afectats que facilita la traçabilitat de tots els implicats des del moment en què entren en contacte amb el SEM fins que són derivats als centres sanitaris. El SEM hi ha participat amb més de 25 professionals i una desena d'unitats.
Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han participat en el simulacre amb quatre dotacions de la Unitat de Seguretat Ciutadana. La seva tasca ha consistit a assegurar la zona, donar suport als altres serveis d'emergència, identificar els ferits o morts, i preservar la zona per la investigació posterior. La Policia Local de Manresa ha participat en l'exercici amb quatre patrulles i un comandament coordinador i s'ha encarregat dels talls i desviaments de trànsit als llocs afectats per l'accident i ha assegurat les vies d'aproximació i evacuació dels mitjans d'emergència. D'altra banda, han donat cobertura aèria amb un dron per donar informació de les afectacions de l’accident, tal com farien en un cas real.
Protecció Civil de la Generalitat ha mobilitzat personal de l'operativa territorial fent funcions logístiques i d'atenció als familiars dels afectats. També hi ha participat el personal de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Al simulacre hi han participat una quinzena de persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb l'àrea d'FGC Operadora com a responsable de les tasques de coordinació amb la resta d’agents implicats i de suport a la gestió de l'emergència, tant des del lloc dels fets com des del Centre de Comandament Integrat de Ferrocarrils. També hi ha intervingut personal de Xarxa Ferroviària, encarregada del manteniment de la infraestructura.
Estudiants de cicle formatiu s'han posat a la pell de les víctimes
Els figurants del simulacre han estat una seixantena d'alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnics d'Emergències Sanitàries de l'Escola Joviat de Manresa, de l'Institut de Vic i de l'Escola Vedruna de Navàs. Per fer més real el simulacre, a l'estació de Manresa-Alta s'ha fet el maquillatge dels figurants i s'ha obert el Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Sagrada Família per utilitzar-lo com a àrea sanitària.