S'enfronta a 16 anys de presó per violació contínua del seu cunyat quan tenia entre 12 i 13 anys

Un bagenc, sobre qui no ha transcendit la seva població de residència, s'enfronta a setze anys de presó acusat de violar de forma continuada el seu cunyat menor, entre el 2014 i el 2016, quan la víctima tenia entre 12 i 13 anys, però que va denunciar més tard. El judici se celebrarà el proper 3 de desembre a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona.
Segons l'escrit de la Fiscalia, inicialment, l'acusat acompanyava el seu cunyat als entrenaments i partits en tren fins a Corbera de Llobregat i durant el trajecte li mostrava imatges de jugadors despullats i fotos i vídeos pornogràfics. En una ocasió el va portar fins al darrer vagó i el va agredir sexualment.
A partir del 2024, el menor va anar a viure amb la seva germana, al domicili que compartia amb l'acusat. Aprofitant aquesta situació de convivència i quan es trobava a soles amb el menor, l'acusat va continuar agredint-lo sexualment, cada vegada amb més exigències.
Per tot plegat, la Fiscalia demana que l'acusat sigui condemnat a 15 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, i a 1 anys més per un altre delicte d'exhibició pornogràfica a menor d'edat. També demana una ordre d'allunyament i de no comunicació amb la víctima durant 8 anys més després de complir condemna, i pel mateix temps de llibertat vigilada, i a més de 10 anys sense poder exercir una pàtria potestat.
A banda, com a responsabilitat civil, el fiscal demana que indemnitzi la víctima amb 50.000 euros.