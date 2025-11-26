Demanen 5 anys de presó per a una bagenca acusada de clavar-li cinc ganivetades a la seva parella

La secció vintena de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimarts 2 de desembre una bagenca a qui la Fiscalia acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per haver-li clavat cinc ganivetades a la seva parella el vespre del 10 de desembre de 2023. L'acusació demana per a ella 5 anys de presó ja que considera l'agreujant de parentiu, però l'atenuant de trastorn mental.
Segons la versió de la Fiscalia, sobre les 9 del vespre del 10 de desembre de 2023, mentre eren al domicili on residien, l'acusada va agafar un ganivet de 13 centímetres de fulla i es va llançar sobre la seva parella clavant-li cinc vegades a l'abdomen, fins que ell es va poder defensar i prendre-li el ganivet.
El mateix escrit de l'acusació admet que la víctima "va tenir sort", ja que la trajectòria de les ganivetades, malgrat estar dirigida a una zona amb òrgans vitals, no els va afectar. Tot i així, per la seva localització i per les possibles complicacions que podien sorgir, va requerir d'un tractament quirúrgic de caràcter urgent. Les lesions van requerir d'un període de sanitat de 60 dies, dels quals 29 van ser impeditius, i li ha quedat com a seqüela una important cicatriu a nivell abdominal.
La Fiscalia admet que l'acusada té un trastorn mental i que, en el moment dels fets, les seves capacitats volitives estaven "lleugerament afectades", tot i que "no estava descompensada". L'acusada es troba en presó provisional des de 3 dies després dels fets.
5 anys de presó
Per aquests fets, la Fiscalia demana 5 anys de presó per a l'acusada i la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant 10 anys més després del compliment de la condemna. A nivell de responsabilitat civil, li demana una indemnització a favor de la víctima de 6.000 euros per les lesions i de 18.000 per les seqüel·les.