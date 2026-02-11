SIP-FEPOL fa una condemna selectiva dels incidents viscuts al ple de Santpedor

SIP-FEPOL ha condemnat en un comunicat els incidents viscuts aquest dimarts al ple de Santpedor. Però ho fa de manera quirúrgica per no citar en cap moment Aliança Catalana, tot i que sí que fa referència a Jordi Soteras com a "regidor no adscrit" sense tenir en compre que, orgànicament, és vicepresident del partit d'extrema dreta al Bages. En canvi, sí que fa referència a la militància del detingut, indicant que és "un exregidor de la CUP". La situació va derivar, segons escriuen, en confrontació "entre grups polítics i manifestants amb posicionaments contraposats".
En el comunicat, el sindicat ha mostrat el seu "suport total i incondicional" als agents de la Policia Local de Santpedor després que, segons diuen, es van generar moments "d'alta tensió, crits i enfrontaments amb els cossos policials desplaçats per garantir l'ordre".
"Condemnem de manera rotunda i enèrgica qualsevol acte de violència, coacció, intimidació o agressió contra servidors públics que, en l'exercici de les seves funcions, vetllen per la seguretat, la convivència i el compliment de la legalitat", han conclòs.