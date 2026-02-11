11 de febrer de 2026

SIP-FEPOL fa una condemna selectiva dels incidents viscuts al ple de Santpedor

En el comunicat, el sindicat parla de "regidor no adscrit" evitant citar Aliança Catalana, però no s'està de recordar que el detingut és de la CUP

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 18:21

SIP-FEPOL ha condemnat en un comunicat els incidents viscuts aquest dimarts al ple de Santpedor. Però ho fa de manera quirúrgica per no citar en cap moment Aliança Catalana, tot i que sí que fa referència a Jordi Soteras com a "regidor no adscrit" sense tenir en compre que, orgànicament, és vicepresident del partit d'extrema dreta al Bages. En canvi, sí que fa referència a la militància del detingut, indicant que és "un exregidor de la CUP". La situació va derivar, segons escriuen, en confrontació "entre grups polítics i manifestants amb posicionaments contraposats".

En el comunicat, el sindicat ha mostrat el seu "suport total i incondicional" als agents de la Policia Local de Santpedor després que, segons diuen, es van generar moments "d'alta tensió, crits i enfrontaments amb els cossos policials desplaçats per garantir l'ordre".

"Condemnem de manera rotunda i enèrgica qualsevol acte de violència, coacció, intimidació o agressió contra servidors públics que, en l'exercici de les seves funcions, vetllen per la seguretat, la convivència i el compliment de la legalitat", han conclòs.

