Charlie XCX enamora Barcelona en la primera nit del Primavera Sound

La química entre Charlie XCX i Troye Sivan ha impregnat la primera nit del Primavera Sound. El festival ha estat l'escenari de l'única cita europea conjunta de l'artista britànica i el cantant australià, que s'ha convertit en una celebració de la música electropop contemporània, amb èxits com Von dutch, 1999, Talk talk o Guess.

El vessant més eròtic i performatic d'FKA Twigs havia copat el protagonisme just abans, en un concert on les seves populars melodies han quedat relegades davant una posada en escena eminentment visual. Spiritualized i Parcels han esdevingut el salconduit indie dels nostàlgics del Primavera Sound, mentre Jamie XX ha obert pas a la música electrònica i ha transformat el festival en la pista d'una discoteca. Les dues icones musicals han simultaniejat la presència a l'escenari, amb un primer tram amb protagonisme per a Troye Sivan, que just aquest dijous celebrava l'aniversari.

L'entrada de la diva del pop, però, ha marcat el punt d'inflexió per al públic -massiu-, que ha coronat Charlie XCX com la veritable estrella de la nit. Els canvis de vestuari i els múltiples registres sonors dels dos artistes s'han encarregat de la resta.

@charlixcx we have the music in our ears and it sounds AMAZING lol ♬ original sound - Charli XCX

Un espectacle de Troye Sivan i Charlie XCX

Els assistents han hagut d'esperar fins al tram final de l'espectacle per veure el duet junt dalt l'escenari. Abans, Spiritualized havia rememorat a l'escenari Cupra el trentè aniversari del seu àlbum icònic 'Pure phase', un disc que va trencar les barreres entre electrònica, rock i el característic so narcòtic de la banda britànica. La banda liderada per Jason Pierce -ànima del projecte- ha convertit l'anfiteatre en un espai de recerca espiritual amb una sonoritat hipnòtica.

Els australians Parcels han retingut part del públic assedegat de nostàlgia, amb la particular fusió de disco, funk i pop electrònic amb estètica retro dels anys 70 i 80. El grup hi ha presentat el seu últim disc, 'Day/Night', que explora nous universos sonors sense renunciar a la seva essència. Fregant la mitjanit, la música electrònica s'ha obert pas al cartell amb l'actuació de Jamie XX -conegut membre i productor dels The XX-, que consolida així una carrera musical en solitari. Els The Sabres of Paradise, en la seva tornada a Barcelona coincidint amb els 30 anys del naixement del grup en un homenatge a Andrew Weatherall i Armand Van Helden, que va actuar en la primera edició de l'ara ja macrofestival, han posat punt i final a la primera nit.

Rigoberta Bandini és la presència catalana

L'encarregada de posar les primeres notes del festival ha estat Rigoberta Bandini que, en un concert de petit format acompanyat per sis coristes, ha ofert un tast de mitja hora del seu nou disc, Jesucrista Superstar. Just després, en un altre espai del recinte, el rock, el flamenc i la música més experimental s'han fusionat en el concert entre Frente Abierto, Israel Fernández i Lela Soto, una proposta mestissa lluny dels dogmes. Cassandra Jenkins. Beabadoobee i Idles han marcat el camí del Primavera Sound cap al capvespre.

La trobada entre Frente Abierto i els cantaors Israel Fernández i Lela Soto, una puntual alineació de músics andalusos que va des del guitarrista flamenc Raúl Cantizano fins al productor ambient David Cordero, passant per Marcos Serrato i Borja Díaz, ha conviscut en horaris amb el jove trio californià Julie i la novaiorquesa Cassandra Jenkins.