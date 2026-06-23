Dani6ix & IZZKID publiquen la cançó estiuenca «Que s’aturi el temps»

Dani6ix & IZZKID han publicat la cançó estiuenca Que s’aturi el temps (Luup Records), un senzill que surt coincidint amb la revetlla de Sant Joan. En aquesta ocasió, els maresmencs han triat una rumba al més pur estil dani6ix & IZZKID. "Ahir se’m va fer tard, però no m’importa gens. Quan estic bé s’atura el temps", canten al tema, que fa referència a l’èxit de la tardor passada "on volíem estar".\r\n\r\nTot plegat, amb la producció de Pep Saula, qui també ha fet la mescla amb Aleix Iglesias, d’un tema compost entre dani6ix & IZZKID, Pep Saula i Javito. El llançament va acompanyat d’un videoclip gravat íntegrament en 35 mm i dirigit per Albert G. Gerez. El duet de Teià arriba amb nou tema aquest mes de juny, després de kit kat i tantes.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n