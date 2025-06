Edició «rècord» del Primavera Sound: tanca amb 293.000 assistents

El Primavera Sound ha tancat l'edició de 2025 amb 293.000 assistents, 25.000 més que l'any anterior. La cap de relacions institucionals i corporatives del Primavera Sound Marta Pallarès ha destacat que és una edició de "rècord". Algunes xifres d'aquesta edició són que els assistents provenen de 136 països, amb el 65% de públic internacional, mentre que el 25% ha estat de la ciutat de Barcelona amb unes 80.000 persones i la mitjana d'edat ha estat de 29 anys. També s'ha anunciat que la 24a edició se celebrarà del 4 al 6 de juny de 2026.

"Hem fet una edició històrica de Primavera Sound i ho hem fet des d'una empresa independent de Barcelona i hem posat la ciutat a l'epicentre del món de la música durant una setmana", ha dit el codirector del festival Alfonso Lanza, alhora que ha apuntat que l'esdeveniment generarà un impacte econòmic de més de 300 milions d'euros a la ciutat. Entre les nacionalitats del públic, encapçala la llista els assistents del Regne Unit, seguits per persones dels Estats Units i d'Itàlia.

Pallarés ha destacat que ha estat un cartell d'impacte mundial. Les tres jornades principals del festival han estat liderades per dives del pop: Charli xcx, Sabrina Carpenter i Chappell Roan. També han format part de la programació del Primavera Sound noms com James Murphy i els seus LCD Soundsystem, FKA twigs, Jamie xx, Beach House, Central Cee, Amelie Lens, Anohni and the Johnsons, Fontaines D.C., Turnstile, Idles, Stereolab, Amaia, Wet Leg, Parcels, Beabadoobee o Wolf Alice.

Gaza

Per altra banda, ha explicat que la seva posició sobre Palestina no és nova d'aquest any, sinó que l'any passat ja van tenir una instal·lació artística que es deia 'Portal a Gaza'. En aquesta edició a l’entrada del recinte s’hi ha instal·lat un túnel de quinze metres on es reprodueix el so real que la població de la Franja de Gaza sent 24 hores al dia, amb drons que, a banda de bombardejar el territori, generen l’atmosfera pròpia d’un estat de guerra. La instal·lació es titula ‘Unsilence Gaza’, impulsada per les entitats Casa nostra, casa vostra i Novact.

Pallarés ha defensat que la implicació del festival amb l'activisme polític tampoc ve de l'any passant i ha recordat que fa anys que treballen amb associacions centrades en el conflicte a Palestina i amb el món de refugiats. Ha remarcat que ha vist banderes palestines dins del recinte en mans de persones individuals i a la zona VIP també hi havia una bandera penjada, entre altres llocs.