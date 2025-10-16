El Canet Rock 2026 revela els primers artistes del cartell

Els amants del Canet Rock ja poden anar escalfant motors. El festival ubicat al Pla d'en Sala de Canet de Mar ha avançat els tres primers artistes que participaran en la dotzena edició, el pròxim 4 de juliol. Els 31 Fam, The Tyets i Maria Jaume són els escollits per formar part d'un cartell amb la intenció, com cada any, "de veure sortir el sol" després de tot un repertori de música, festa i bon ambient. Més de dotze hores de concerts en el que ja és un dels grans esdeveniments per donar la benvinguda a l'estiu.
Una altra de les grans notícies de l'edició del Canet Rock 2026 és la venda d'entrades. Segons expliquen des de l'organització, ja s'han comprat més de 10.000 entrades de les 25.000 disponibles. Les expectatives són les mateixes que les de l'any anterior: aconseguir exhaurir-les totes per tornar a omplir l'esplanada amb una gran gentada de totes les edats.
Un 2025 d'èxit
L'edició passada, la del 50è aniversari -que no era la cinquantena edició, però- va comptar amb un bon grapat de músics, artistes i grups que van fer esclatar d'alegria i cançons els milers d'assistents. Els Figa Flawas van ser els encarregats de donar la benvinguda al sol a primera hora del matí de diumenge després d'una gran nit marcada per uns concerts amb una tònica urban. Mama Dousha, Doctor Prats, Josep Maria Mainat i Suu van obrir el festival des de les sis de la tarda fins ben entrada la nit, quan va ser el torn d'Els Catarres, la Julieta i 31 Fam per donar pas a una matinada carregada de tralla.
És llavors quan la festa va arribar al seu punt àlgid amb un cartell encara més potent: la Mushka, els Tyets, Buhos i La Fúmiga, abans de la darrera actuació dels Figa Flawas, van engrandir el Pla d'en Sala on hi havia gent fins al pal de la bandera. Més de 25.000 persones van celebrar mig segle de música, festa, reivindicacions i catalanisme en un esdeveniment que ha mutat al llarg de la història, però com van demostrar artistes, públic i organització, ha sabut adaptar-se i moure's amb l'evolució de la societat.