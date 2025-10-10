Els fundadors del Sónar es desvinculen del projecte i se'l queda el CEO del Brunch Elektronic

Terratrèmol en un dels festivals més destacats de Barcelona i Catalunya. Els tres fundadors del Sónar, Enric Palau, Ricard Robles i Sergio Caballero, s'han desvinculat totalment de l'esdeveniment musical. Segons ha avançat La Vanguardia, el nou CEO serà el belga François Jozic, fundador i màxim responsable d'un altre gran esdeveniment, el Brunch Elektronic.
Tots tres responsables, ara ja apartats de les seves responsabilitats, van vendre la majoria d'accions el 2018 a la promotora Superstruct Entertainment, però havien mantingut fins ara la direcció de l'esdeveniment. En concret, el Sónar seguirà sent propietat de la promotora especialitzada en grans festivals, encara que fins ara, Palau, Robles i Caballero van continuar dirigint el festival barceloní.
Ara, es desvinculen del festival 32 anys després de la seva creació. El relleu arriba després d'una edició polèmica, l'estiu passat, quan el grup inversor KKR -a qui s'acusa de tenir vincles amb Israel- va adquirir la promotora al fons d’inversió Providence Equity Partners. Aquesta circumstància va provocar el boicot d'una trentena d'artistes ja programats al Sónar i que molts artistes que hi van actuar fessin proclames en contra d'Israel i donant suport al poble palestí.
L'edició 2025 va tancar amb l'assistència de 161.000 espectadors, 7.000 més que l'any passat. La 32a edició del Festival de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona va comptar amb prop de 200 propostes repartides entre els 10 escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit.
El festival ha de resoldre algunes incògnites amb vista a la pròxima edició, en què obrirà una nova etapa. L'esdeveniment, que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de juny, se celebrarà en un espai únic, a la Fira Gran Via l'Hospitalet de Llobregat, amb una proposta que integrarà tots els xous i activitats de Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D per les obres al recinte de Montjuïc, on tradicionalment es desenvolupaven les activitats diürnes.
La polèmica amb KKR
Enric Palau, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va decidir tallar en sec la polèmica sobre el fons KKR i la relació del festival amb Israel. Preguntat per quina relació tenen de manera específica amb KKR, el director del Sónar va explicar de manera detallada quina col·laboració tenien. Almenys, fins ara. "El 2018, els tres fundadors i el Ventura Barba, vam veure que volíem protegir el projecte, donar-li continuïtat i d'una estructura sòlida. La manera de fer-ho era buscar suport a nivell econòmic per dotar de seguretat al projecte. Sort que ho vam fer, perquè amb la Covid...", va iniciar el seu relat.
"Vam veure diverses opcions i ens vam decantar per Superstruck, que en aquell moment només duia tres festivals, va anar creixent i en va aconseguir vuitanta. Fa molt poc, aquest desembre, van entrar 90 accionistes nous i un d'ells era KKR sense nosaltres saber res, ni preguntar-nos. Ni tan sols avisar-nos. Estem allunyats, a moltes capes, d'aquestes empreses", va explicar.
"La nostra postura és que mai ens hem volgut situar en un marc polític sinó ser un espai de llibertat d'expressió, amb veus molt diverses. No ara, al llarg de la història. Volem que continuï sent així. Aquest any, més que mai, s'expressaran. Veurem aquest tema sovint als escenaris", va explicar Palau.