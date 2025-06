El Sónar millora la xifra d'espectadors malgrat la polèmica amb Israel

El Sónar 2025 tanca amb l'assistència de 161.000 espectadors, 7.000 més que l'any passat, segons ha informat l'organització aquest dissabte a la tarda. En concret, el festival ha reunit 52.500 persones a Sónar de Dia, 66.500 a Sónar de Nit i 42.000 a l'OFFSónar i la resta de les activitats de Sónar Week als diferents espais de la ciutat. Aquesta última jornada el festival inclou l'actuació de Mushka, Yerai Cortés, Nathy Peluso, Eric Prydz i Skrillex.

El Sónar ha hagut de fer front en aquesta edició a la polèmica per la seva relació amb l'empresa israeliana KKR. La firma hebrea és accionista de Superstruct Entertainment, propietària de Sónar, i aquesta vinculació ha generat una onada de protestes que s'ha traduït en les baixes d'artistes. La 32a edició del Festival de Música, Creativitat i Tecnologia de Barcelona ha comptat amb prop de 200 propostes repartides entre els 10 escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit.

El festival Sónar va tancar l'any passat una edició per la qual van passar 154.000 espectadors, comptant el conjunt d'activitats programades al llarg de tota la setmana. El Sónar Dia va reunir 54.000 persones, i el de Nit, 66.000, que sumen 120.000 espectadors, els mateixos que l'any 2023. El festival va comptabilitzar l'any passat també els 34.000 espectadors que va congregar l'OFFFSónar (una programació fora dels dos recintes del festival) en el total de l'esdeveniment.

Cancel·lacions al Sónar pel vincle amb una empresa d'Israel

En concret, una trentena d'artistes van anunciar la cancel·lació dels espectacles en disconformitat per la relació del festival amb KKR, el fons amb vincles amb Israel que l'octubre del 2024 es va convertir en l'inversor principal de Superstruct Entertainment, l'empresa que va comprar el Sónar el 2018.

Entre les baixes, noms importants com la veneçolana Arca i la del francès Rone x (LA)HORDE. Per contra, el Sónar va incorporar una vintena de nous artistes al cartell amb noms com Modeselektor, Ewan McVicar, Ángel Molina, Plaid, Adrian Sherwood i p-rallel b2b Tommy Gold.

El Sónar ha reiterat en diverses ocasions que condemna de "forma clara i inequívoca" el genocidi comès contra el poble palestí i es desvincula de "qualsevol activitat d’inversors contrària als valors del festival". Així mateix, afirma que "no té ingerència ni cap control sobre inversions o decisions de tercers".

Detalls del Sónar del 2026

A través d'un comunicat, el Sónar ha explicat que obrirà la tercera etapa a la història del festival el 2026, que celebrarà la seva 33a edició els dies 18, 19 i 20 de juny en un espai únic, Fira Gran Via, amb "una proposta radicalment nova que integrarà tots els shows i activitats de Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D", ha explicat el festival.