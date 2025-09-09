Quevedo converteix el Sant Jordi en una macrodiscoteca

Quevedo ha posat en solfa aquest dilluns al Palau Sant Jordi de Barcelona la seva particular fórmula simfònica a base de hits. L'artista canari ha ofert un concert de dues hores sobre un escenari al centre de la pista en què ha presentat el seu segon àlbum d'estudi, Buenas noches.

Playa del inglés, Columbia, Los días contados, Punto G, Halo, Ahora y siempre, Gran Vía i Tuchat han estat alguns dels èxits que han ressonat al recinte, en un repertori que ha culminat Quédate, el popular tema amb Bizarrap que l'ha convertit en estrella global. Quevedo repetirà l’actuació aquest dimarts, portant prop de 35.000 persones en dos dies fins al recinte de Montjuïc.

L'actuació del cantant de les Canàries, que en poc temps s’ha fet un lloc en l’aparador internacional i ha liderat durant setmanes les llistes de temes més escoltats, s’ha acostat més a la festa d'una discoteca que a un concert a l'ús, amb un públic que no superava la trentena.

Un escenari amb làsers, fum i foc sota una gran pantalla LED en suspensió han perfilat el xou d'un artista que ha visitat Barcelona en diverses ocasions els últims anys, primer al Sant Jordi Club i mesos després al Share Festival. El concert d'aquest dilluns, però, ha comptat amb un convidat especial per a l'ocasió, Lucho RK, amb qui Quevedo ha interpretat Guaya i Preñá.